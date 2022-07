Ceriale. “Conclusa con successo la mossa di mercato per rinforzare il reparto difensivo: è ufficiale il ritorno in bianco blu di Eraldo Kuci.

Eraldo, difensore centrale classe 1993, è cresciuto nel settore giovanile del Savona prima di approdare in serie D al Nissa Fc e al Pierantonio. In Liguria ha vestito le maglie di Cairese, Bragno e Pietra Ligure. Nella scorsa stagione ha sposato la causa degli striscioni in Prima Categoria.

Parliamo di un giocatore di esperienza e carattere e di una persona che in questi anni ha mantenuto un rapporto splendido con i ragazzi e la dirigenza cerialese. Naturale quindi un riavvicinamento e la conclusione positiva della trattativa.

La società dà il ben tornato a Eraldo Kuci e gli augura il meglio in questa stagione sportiva”.

Con questo comunicato stampa, il sodalizio biancoblù ritrova il suo roccioso scudiero, quel tocco di esperienza che Davide Brignoli chiedeva per la formazione del Ceriale che verrà.

Contare su un ritorno del genere può solo che far piacere al tecnico e all’ambiente, ma anche allo stesso calciatore che è entusiasta di poter indossare nuovamente la casacca cerialese: “Mi sono guardato subito intorno e, avendo tante squadre dietro, ho scelto quella che conoscevo più di tutte. L’ho deciso subito senza pensarci due volte: tanti amici all’interno di una grande società. Non vedo l’ora di giocare e che ricominci questo nuovo capitolo”.

Ma un pensiero lo ha voluto dedicare anche alla sua vecchia piazza, con un po’ di rammarico però: “Voglio ringraziare tutti i tifosi per questi 2 anni, anche società certo: avrei voluto proseguire con loro, ma hanno fatto altre scelte e lo accetto”