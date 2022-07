Cisano, la proposta di Morchio: “Attivare un info-point turistico in piazza Gollo”

Cisano sul Neva. Un info-point in piazza Gollo. E’ questa la proposta che arriva dal consigliere comunale di minoranza di Cisano Agostino Morchio.

“L’estate e il successo delle serate di musica all’ aperto in piazza Gollo, nell’occasione tornata piacevole area off limits al traffico, confermano l’ incommensurabile bellezza del centro storico trasformato nell’ occasione in un rigoglioso giardino mediterraneo con ulivi invasati ad arricchire la scenografia – spiega – Appassionati di trekking, bici e rocciatori che sempre più dimostrano di apprezzare il nostro territorio testimoniano di tesori naturali di rara preziosità. Il pozzo del ‘500, i carruggi, il complesso artistico-architettonico di Conscente sono fra i chiari esempi di un borgo dalle importanti tracce storiche”.

“L’insieme di queste grandi potenzialità per il turismo nel suo complesso potrebbero essere valorizzate ancora di più attraverso l’ apertura di un info point autonomo per dare informazioni in loco e promuovere l’offerta direttamente sul posto”.

Da qui la proposta di attivare “un desk di informazione in paese”, che “può essere un’opportunità ed ulteriore passo per mettere in evidenza le proposte turistiche del nostro territorio, dalla cultura all’arte, dall’outdoor e le reti sentieristiche alle realtà ricettive. Un’iniziativa che può ben rappresentare l’opportunità per la costruzione di una nostra precisa e strutturata identità di offerta turistica a 360 gradi: arte, cultura, storia, sport”.