Chiazza di gasolio ad Albissola Marina: bonifica e pulizia del tratto di mare

Albissola Marina. È stata dissolta nel giro di breve tempo la macchia di gasolio che, dall’imbocco del porto di Savona, si è spostata nello specchio acqueo di Albissola Marina, indicativamente verso ponente.

A scopo cautelativo e per consentire le operazioni di rimozione della piccola chiazza, con le attività propedeutiche di bonifica e pulizia del mare, è stato consigliato temporaneamente il divieto di balneazione.

Ora, grazie al tempestivo intervento della Capitaneria di Porto e di due imbarcazioni preposte a questo tipo di lavoro che hanno dissolto la chiazza di idrocarburi, la situazione è tornata alla normalità.

Ancora in corso accertamenti da parte della Guardia Costiera sulle cause dello sversamento e del rischio di inquinamento marino in un tratto di costa molto frequentato, e proprio di una domenica di luglio.