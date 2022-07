Che festa all’Ippodromo, Jovanotti: “Grazie Albenga, è stato davvero fantastico”

Villanova-Albenga. Sono passate poche ore dalla fine del tanto atteso “Jova Beach Party”, che ha portato oltre 20mila persone a ballare all’Ippodromo dei Fiori di Villanova d’Albenga, dove le genovesi Silvia e Sara sono state idealmente unite in matrimonio da Jova.

E ne ha aspettate ancora meno il grande protagonista della serata, Lorenzo Jovanotti Cherubini che, a pochi minuti dalla fine del concerto, di rientro a casa in auto, ha voluto omaggiare Villanova e Albenga attraverso una diretta sulla sua pagina Instagram.

“Grazie Albenga, è stato fantastico, – ha esordito il cantante. – È stata una grande e bellissima giornata. Ci siamo molto divertiti. C’era caldissimo, ma un caldo bello, lo definirei quasi ‘succulento’. E poi veramente degli ospiti eccezionali, mi sono piaciuti tutti tantissimo. Mi sono emozionato tanto. Nella nostra festa ci sono 150 ospiti da 30 paesi, un concetto che mi piace, una musica davvero bella. Scelte originali, di qualità e divertenti”.

“A Villanova, sono saliti sul palco con me, tra gli altri, i Coma_Cose, e insieme abbiamo fatto ‘Fiamme negli occhi’, e poi mio ‘fratello’ Frankie Hi-Nrg MC: ci conosciamo da una vita, abbiamo cominciato quasi insieme ed è stato uno dei protagonisti della musica italiana degli ultimi decenni. Ci vogliamo molto bene”, ha proseguito Jova.

“Questa diretta è per ringraziarvi, ci siamo divertiti davvero molto. Per me una tappa di ‘Jova Beach Party’ è come fare 5 maratone, un massacro, ma bello, davvero bello. Ora un po’ di riposo. Grazie a tutti ancora”, ha concluso.