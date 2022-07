Ceriale, torna la rassegna “Libri di Liguria”. E biblioteca anche sulle spiagge

E’ conto alla rovescia per uno degli appuntamenti dell’estate cerialese: il 20 luglio il via alla rassegna musicale “Note naviganti”, in piazza Eroi della Resistenza dalle ore 21.15.

Ad inaugurare i ciclo di serate proposto dal Comune di Ceriale, con il supporto della “Fondazione De Mari” e la collaborazione artistica dell’”Associazione Culturale Corelli” di Savona, saranno i Re-Beat, cinque musicisti che riportano in voga il leggendario sound degli anni 50/60, tra twist esagerati e forti sonorità rock’n’roll.

Fondatrice e leader della band è Ilaria Allegri, violinista, cantante lirica e jazz, corista di Eugenio Finardi. I Re-Beat (Ilaria Allegri voce, Serena Zaffino voce , Alberto Gandin chitarra, Fabio Fornaro batteria e Mattia Bonifacino basso) dal 2009 propongono uno spettacolo ricco di ritmo ed energia presentando i grandi successi legati alla beat generation, canzoni ormai indimenticabili… Da Gianni Morandi a Caterina Caselli, da Patty Pravo a Brunetta e i suoi Balubas, da Mal a Celentano, da Nada a La Cricca passando dall’indimenticabile surf music dei Beach Boys fino alle colonne sonore più incredibili come Pulp Fiction e Pretty Woman.

E dopo Claudio Baglioni, proseguiranno anche i tributi ai grandi cantanti italiani, in piazza Eroi della Resistenza, alle ore 21.15, grazie alla collaborazione dell’associazione NOODLES GANG EVENTI di Spotorno:

Venerdì 29 Luglio – Ore 21,15 – Tributo a Vasco Rossi con Kikko

Venerdì 12 Agosto – Ore 21,15 – Tributo a Renato Zero con Daniele Quartapelle

Venerdì 26 Agosto – Ore 21,15 – Tributo a Eros Ramazzotti con Paolo Gaudino.

E oltre agli speciali concerti all’alba dell’estate cerialese e all’atteso ritorno dei fuochi d’artificio per la festa di San Rocco – 16 agosto -, confermata anche la storica rassegna culturale “Libri di Liguria” e il premio “Anthia” per il libro ligure dell’anno, in programma dal 30 agosto al 4 settembre, con la frazione cerialese che ospita la stessa biblioteca storica dell’associazione “Amici di Peagna”, vero tesoro librario e letterario della Liguria, con rari volumi.

Anche quest’anno, sul successo delle precedenti edizioni, prende vita presso la spiaggia libera attrezzata “Acque Basse” di Ceriale l’iniziativa “Libri d’aMare”, con lo scopo di avvicinare adulti e bambini alla lettura anche in spiaggia: l’obiettivo, a cui puntano la cooperativa Arcadia e il comune di Ceriale tramite la Biblioteca Civica A. Sasso, è stata la realizzazione di una biblioteca gratuita in spiaggia dove prendere a prestito e scambiare libri.

L’iniziativa era già in programma ed è stata realizzata celermente anche a seguito delle pressanti richieste della clientela, che nelle stagioni precedenti aveva apprezzato il servizio. Lo scaffale per i libri è stato realizzato dagli operatori della cooperativa, utilizzando materiali di riciclo naturali in legno come pallet e cassette, nell’ottica di una spiaggia sempre attenta all’ambiente ed all’ecologia.

“Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalle richieste e dall’entusiasmo” affermano il presidente della cooperativa Arcadia Aldo Genesio e la direttrice della biblioteca civica Elisabetta Saturno, “che sono testimonianza della bontà del progetto,, con un’attività importante come la lettura, sia per adulti che bambini, protagonista anche sotto l’ombrellone”.

La piccola biblioteca al momento conta circa un centinaio di volumi forniti gentilmente dalla biblioteca cerialese e può essere implementata da chiunque, tenendo conto che i libri in più verranno donati alla biblioteca al termine della stagione.

“Abbiamo ulteriormente ampliato la programmazione estiva, inserendo nuove iniziative nel nostro cartellone 2022, con musica, concerti, serate e intrattenimento davvero per tutte le età e tutti i gusti, oltre al gradito ritorno degli eventi culturali” afferma l’assessore alle Manifestazioni Eugenio Maineri.

“Il successo ad ora delle manifestazioni organizzate rappresenta un riconoscimento del lavoro organizzativo da parte dell’amministrazione comunale, che ha voluto puntare con forza su una programmazione di qualità e completa per l’attrattività di Ceriale in questa stagione estiva: i flussi di presenze, oltre che di ospiti e visitatori, registrate fino ad ora sono un buon segnale per l’andamento dell’estate e il rilancio del nostro turismo”.