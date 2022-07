Ceriale. Ieri sera al “Merlo” si è tenuta la prima edizione della “Ceriale Penalty Cup“, organizzata e gestita dalla società biancoblù, nella quale hanno partecipato bambini da svariate società del ponente ligure. Ma non solo i più piccoli.

Nella categoria “Open” si sono sfidati dagli undici metri personalità di vario tipo nel mondo calcistico locale, dai più giovani ai più anziani, sempre con il sorriso ma con la voglia di vincere.

Tra di essi c’era anche un uomo che nella passata stagione ha potuto gioire per un trofeo e che a breve inizierà, proprio su quel campo, la sua nuova avventura: mister Davide Brignoli, il successore di Andrea Biolzi.

L’ex tecnico del Soccer Borghetto, uno tra i più giovani della zona, è approdato in biancoblù con entusiasmo, consapevole di essere diventato di fatto il prescelto per avviare un processo che porti ad un definitivo salto di qualità.

Intercettato tra una serie dal dischetto e l’altra, Brignoli ha spiegato com’è nato questo cambio di panchina: “I primi contatti ci sono stati dopo la fine della stagione, prolungata fino a metà maggio per la finale di coppa. Ci sono stati dei discorsi iniziali, ma prima ho voluto sapere dal Soccer cosa si volesse fare. Siccome non si sapeva benissimo, ho deciso di fare questa scelta e ne sono contento, anche per l’amicizia che mi lega al DS Sansalone. La società è molto ben strutturata, questi tornei per esempio fanno sempre bene per ritrovarsi con tanti amici. La stagione incomincerà il primo di agosto e ci sarà tutto da guadagnare: per me come allenatore, avendo fatto fondamentalmente solo un anno in panchina, e per il percorso di crescita del Ceriale che speriamo possa iniziare già da quest’anno”.

La squadra può beneficiare di un grande numero di conferme, ma ci saranno novità in entrata? “Purtroppo abbiamo perso Maxena per motivi di studi, però l’ossatura base rimarrà qui con noi. In settimana usciranno cinque nomi di acquisti portati a termine, che andranno a coprire i tasselli mancanti anche per il tasso di esperienza che possiedono. In più dalla Juniores saliranno dei giocatori che l’anno scorso hanno vinto il proprio girone e sono arrivato in semifinale nella fase successiva”.

Il campionato di Promozione 2022/2023 si prospetta uno dei più difficili degli ultimi anni. Compagini di spessore come il Pietra Ligure e il nuovo Celle Varazze di Luca Monteforte, assieme ad altre squadre che da sempre risultano dure da affrontare come Ventimiglia e Carcarese. Il Ceriale, quindi, deve pensare al proprio percorso: “Speriamo di fare bene da subito perché vorrebbe dire tanto per creare una mentalità giusta. Sì è vero, sarà un campionato durissimo: sono retrocesse dall’Eccellenza società blasonate, sono state promosse società blasonate dalla Prima Categoria. Probabilmente ci sarà molto distacco tra le prime e le ultime, ma tutte si attrezzeranno per fare un buon campionato. Noi dobbiamo salvarci il prima possibile per poi ottenere un qualcosa in più che va raggiunto un passo alla volta, senza avere fretta“.

Un messaggio al Soccer Borghetto era doveroso: “Li ringrazierò sempre perché mi hanno dato la possibilità di iniziare ad allenare in Promozione, non è da tutti farlo. Auguro il meglio possibile a tutti i ragazzi e componenti dello staff di Delfino, che conosco molto bene. So come ragionano e quello che possono dare, faranno bene“.

E un augurio per la sua nuova società: “Crescere sempre di più diventando un punto di riferimento per il territorio: speriamo di farlo assieme”.

Ma è più difficile fare un gran campionato di promozione oppure realizzare un rigore perfetto? “Indubbiamente la prima, sarà molto difficile ma speriamo di farcela”.