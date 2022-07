Centro Ictus, Bozzano a Russo: “Sulla sanità non si strumentalizza”

Savona. “Ho appreso dalla stampa locale che il cantiere per il completamento della nuova passeggiata di via Nizza a Savona ha registrato un anno e mezzo di ritardo. Spiace, ma non si preoccupi troppo il sindaco Marco Russo. Tutti comprendiamo le giustificazioni portate dalla sua giunta, che argomenta i ritardi parlando delle gravi problematiche dovute ai rincari dei materiali. E’ un problema a livello nazionale, riscontrato in moltissimi appalti pubblici. Eh sì, è lo stesso che ha determinato lo slittamento, non di anni ma solo di qualche mese, dell’apertura del Centro Ictus all’Ospedale San Paolo di Savona, che sarà operativo a settembre. Mi rimane però incomprensibile il motivo per cui per il sindaco Russo tale motivazione sia del tutto valida per giustificare un anno e mezzo di ritardi per un cantiere centrale della sua città, ma si dimostri invece scettico e polemico se a parlare di rincari e problemi nel reperire le forniture è il nostro presidente Giovanni Toti in merito al Centro Ictus”. Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Alessandro Bozzano.

“Non sarà – spiega Bozzano rivolgendosi al sindaco di Savona – forse che a guidare il tuo pensiero, caro Marco, sia la voglia di strumentalizzare la verità? Ma no, sbaglio sicuramente, forse non eri informato sullo stato dell’arte del cantiere. Ora che il tuo assessore ti ha aggiornato, hai certamente compreso l’errore. Il presidente Toti accetterà volentieri le tue scuse. A pensarci bene, a non convincermi è però anche il recente voto arrivato al Bilancio Preventivo 2022 dell’Asl2 Savonese. Dal verbale della seduta ho appreso che l’Ambito Sanitario Savonese, che comprende molte cittadine con Savona come capofila, attraverso il delegato indicato dal sindaco Russo ha espresso parere contrario. Il verbale chiarisce indiscutibilmente che tale delegato parla, cito testualmente, “in rappresentanza dei Sindaci del Distretto Sociale n. 7 Savonese”. Mi sono così confrontato con alcuni sindaci interessati e con mio grande stupore ho saputo che non sono stati interpellati sull’argomento. Possibile? Un semplice rappresentante, un portavoce, può prendersi la libertà di parlare a nome di altri senza averli neppure sentiti? No Marco! In democrazia no! Anche qui siamo davanti all’uso strumentale del tema sanitario”.

“Ci sono argomenti su cui un amministratore dovrebbe parlare mettendo in campo esclusivamente l’onestà intellettuale, libera da appartenenze e da preconcetti. Uno di questi è la Sanità! Per un sindaco questo principio dovrebbe essere un valore assoluto. Caro Marco, cerca ora di recuperare per quanto possibile. Indici subito una riunione del Distretto Sanitario che rappresenti, invitando tutti i sindaci che ne fanno parte, e applica finalmente la nostra amata democrazia. Sbagliare è umano, ma perseverare… Attenzione sindaco perché quando si racconta una verità appositamente vestita per la strumentalizzazione politica, i cittadini se ne accorgono e il conto da pagare arriva sempre”, conclude Bozzano.