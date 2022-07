Celle Varazze, mister Monteforte suona la carica: “L’energia della nuova società mi ha convinto, qui per dare battaglia a tutti”

Celle Ligure/Varazze. In occasione della serata di ieri è stato alzato il sipario sul Celle Varazze, nuova società nata dalla fusione tra Celle Riviera e Varazze Don Bosco. La presentazione andata in scena ai Piani D’Invrea ha visto la partecipazione dei vertici societari al gran completo e dei membri dello staff della prima squadra, il tutto senza dimenticare una gremita schiera di giocatori che, in vista della prossima stagione, hanno già scelto di sposare la causa biancoblù.

Tra gli interventi della serata non sarebbe potuto mancare quello di mister Luca Monteforte, allenatore il quale ha esordito dichiarando: “Devo ammettere che la scintilla per il mio arrivo al Celle Varazze è stata Emanuele Cola, in precedenza è stato ringraziato quindi ci tenevo a dirlo. Sono rimasto colpito dall’energia e dalla capacità di questa nuova società, a convincermi è stato il modo di fare dei presidenti”.

Successivamente il tecnico ha fatto riferimento al forte collegamento tra settore giovanile e prima squadra, una liaision che, a suo dire, pochissime società se non nessuna riescono realmente ad applicare. “Potrebbe essere la chiave di volta per risultare vincenti negli anni – ha affermato il mister – Quest’anno sappiamo che all’inizio non saremo i più forti, vogliamo però esserlo alla fine. Alcune società hanno già delle squadre formate, per questo credo che possano partire in vantaggio su di noi. I dirigenti che si sono occupati della definizione della mia squadra sono però stati straordinari, sono riusciti ad acquistare giocatori che già conoscevo e di un livello molto alto. Cercheremo di battagliare contro qualunque avversaria, questo è quello che promettiamo”.

Si è concluso in questa maniera l’intervento di Luca Monteforte, nuovo allenatore del Celle Varazze apparso dunque motivato e determinato nel tentativo di dare un’impronta chiara ai giocatori che faranno parte della rosa a sua disposizione.