Celle Varazze, Giacomo Cavallone raggiunge suo fratello Pietro in biancoblù

Celle/Varazze. Presentati i membri societari qualche giorno fa, assieme a Luca Monteforte, il nuovo sodalizio è pronto ad entrare ufficialmente in azione sul calciomercato.

Pochi istanti fa è stato notificato un nuovo innesto in fase offensiva che, come si legge dal comunicato, è stato preso su grande richiesta del proprio allenatore.

Giacomo Cavallone, fratello di Pietro che è già biancoblù, proveniente dal Pietra Ligure. Non una stagione brillante la sua, ma la voglia di rivalsa farà da padrona per un giocatore che ha ottimi spunti se in condizioni ottimali.

Il comunicato del club:

“Il Celle Varazze FBC è lieto di comunicare un nuovo innesto nella rosa della prima squadra: Cavallone Giacomo classe 2000 trequartista proveniente dal Pietra Ligure, giocatore fortemente voluto da mister Monteforte.

Da parte della società un in bocca al lupo per la nuova stagione con il CVFBC!”