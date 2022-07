Celle, auto esce di strada e rimane in bilico su un terreno. Intervento dei vigili del fuoco

Celle Ligure. Per cause ancora da chiarire una vettura con a bordo dei ragazzi questa sera è uscita di strada in via Primo Maggio, sulle immediate alture di Celle Ligure.

A bordo dei giovani che sono rimasti illesi grazie a una rete che ha trattenuto la macchina. Si è dovuto aspettare però l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la vettura ed evitare il peggio: che cadesse nella fascia di un terreno sottostante.

Sul posto anche un’ambulanza della Croce Rosa. Per fortuna nessun ferito. Solo un grande spavento.