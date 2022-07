Carcarese, ecco i primi acquisti: dal Savona arrivano Luca Gavarone e Bartolomeo Gamba

Carcare. Parte ufficialmente il calciomercato e la Carcarese sferra subito due colpi importanti. Come promesso, si tratta di due giovani promettenti e di qualità che andranno a rinforzare il reparto difensivo e quello offensivo. Stiamo parlando dei classe 2004 Bartolomeo Gamba e Luca Gavarone.

Gamba, cengese d’origine, inizia a dare i primi calci al pallone nella squadra del suo paese, prima di trasferirsi alla Cairese ed approdare al Savona nella categoria Giovanissimi. Proprio lo stesso anno in cui anche il quilianese Gavarone lascia il Vado per indossare la casacca biancoblù. Da quel momento i due seguono lo stesso percorso: tre anni di settore giovanile e due di prima squadra.

Curriculum simile e anche stesso piede: entrambi sono mancini, ma hanno ruoli differenti. Gamba è un attaccante con grande forza fisica, Gavarone invece un rapido terzino.

“Sono molto contento di essere venuto a Carcare. Il progetto mi ha stuzzicato molto, ha delle belle basi. La squadra è formata da ottimi giocatori che potranno insegnarmi tanto, spero di imparare da loro e di fare il meglio sia per me stesso che per la squadra e la società”.

Entusiasmo condiviso anche da Gavarone: “Sono felice di essere stato contattato fin da subito dei direttori Abbaldo e Gandolfo. Il progetto è chiaro, la voglia di vincere c’è. Il gruppo è stato confermato e ci sono innesti giovani, quindi si può fare molto bene”.

“Lo abbiamo detto più volte, la Carcarese vuole investire sui giovani e, dopo la conferma di sette giocatori, annunciamo i primi due acquisti per la nuova stagione – spiega il direttore sportivo Edoardo Gandolfo -. Si tratta di due ragazzi che hanno già vissuto delle esperienze con la prima squadra del Savona, siamo sicuri che il lavoro del nostro staff tecnico potrà valorizzarli ulteriormente e che potranno dare un ottimo contributo alla causa biancorossa. Nei prossimi giorni verranno annunciate altre new entry e nuove conferme”, rivela il diesse.