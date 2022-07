Carcarese, conferme in tutti i reparti: rimangono in biancorosso Alò, Mombelloni, Canaparo e Brovida

Carcare. Dopo l’annuncio di sette conferme e di due nuovi giovani acquisti, la Carcarese comunica la permanenza in biancorosso di altri quattro importanti giocatori.

Partendo dalla difesa, continuerà a sfrecciare sulla fascia destra Giorgio Mombelloni, una garanzia sia in fase difensiva che offensiva. Così come l’instancabile e onnipresente Simone Alò, che in Prima Categoria ha collezionato ottime prestazioni a centrocampo.

Per quanto riguarda l’attacco biancorosso, confermato il prestito dalla Cairese di Luca Canaparo e Gabriele Brovida: per il primo, cinque reti stagione dopo il rientro dall’infortunio; il secondo invece si è guadagnato il titolo di capocannoniere grazie a 19 gol.

Nei prossimi giorni saranno comunicate altre conferme e new entry, che seguiranno la linea verde che la Carcarese ha deciso di tracciare in questo calciomercato estivo.