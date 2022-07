Carcare, via ai lavori di asfaltatura in città: interessati diversi quartieri

Carcare. Via al ripristino degli asfalti delle strade comunali maggiormente deteriorate. La prima parte degli interventi ha interessato via del collegio, piazza Genta, via Garibaldi, il plesso scuola materna e la strada che conduce allo stadio Candido Corrent.

“I criteri di intervento sul territorio avvengono ‘a rotazione programmata’ – spiega il sindaco Christian De Vecchi – tenendo conto dei luoghi degli interventi precedenti (2020) e per urgenza”.

I lavori continueranno, nei prossimi giorni, in altri quartieri. Seguirà poi, dove necessario, il ripristino della segnaletica orizzontale.