Capitaneria di Porto, stipulato protocollo con il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta

Savona. In data odierna (16 luglio) è stato siglato il protocollo operativo fra la Capitaneria di porto – Guardia costiera di Savona ed il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (C.I.S.O.M.) .

Il protocollo operativo, in attuazione di una convenzione nazionale, prevede “nell’area di giurisdizione della Capitaneria di porto di Savona, una collaborazione tecnico-operativa inerente all’assistenza ed al primo soccorso sanitario nel quadro dell’attività di ricerca e soccorso della vita umana in mare a bordo delle unità navali della Guardia costiera savonese”.

L’attività verrà svolta durante la stagione estiva nelle giornate di sabato, nei festivi e nonché durante le giornate di maggiore afflusso dei bagnanti, con personale volontario del C.I.SO.M. che imbarcherà a bordo dei mezzi navali della Guardia costiera di Savona.

Il nucleo dei sanitari del C.I.S.O.M. sarà composto di massima da un medico un infermiere e/o soccorritore.

Con questo protocollo operativo, prosegue anche per la corrente stagione estiva, in analogia dell’attività svolta nell’anno 2021, la collaborazione fra la Guardia costiera di Savona ed il C.I.S.O.M. con lo scopo di migliorare la sicurezza in mare e sulle spiagge dei cittadini durante la stagione estiva.