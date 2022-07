Campionato nazionale Under 20: la Rari Nantes Savona chiude al quarto posto

Savona. Si è conclusa la finale del campionato nazionale Under 20 di pallanuoto, che si è disputata nella piscina Stadio del Nuoto a Monterotondo, nel Lazio.

La Carige Rari Nantes Savona ha concluso la sua avventura classificandosi al quarto posto. Da segnalare che l’attaccante biancorosso Andrea Patachaliev ha vinto la classifica marcatori con 9 reti.

La formazione della Carige Rari Nantes Savona, allenata da Didieu Cavallera, era composta da Manuel Arco, Matteo Bragantini, Alessio Caldieri, Tommaso Cora, Nicolò Da Rold, Filippo Galleano, Samuele Giordano, Paolo Giovanetti, Matteo Iocchi Gratta, Lorenzo Mantovani, Giovanni Maricone, Andrea Patchaliev, Fabio Recagno, Andrea Urbinati, Jason Valenza.

Di seguito i tabellini delle partite disputate.

SEMIFINALE

CARIGE R.N. SAVONA – ROMA VIS NOVA 19 – 20 d.t.r. (11 – 11)

Parziali (2 – 5) (3 – 1) (3 – 2) (3 – 3) (tiri di rigore 8 a 9)

CARIGE R.N. SAVONA: Valenza, Arco, Bragantini M., Recagno 1, Galleano, Patchaliev 6, Caldieri 1, Giovanetti 1, Cora, Maricone 2, Mantovani L., Urbinati, Da Rold.

Allenatore Cavallera.

ROMA VIS NOVA: Peluso, Padovano 1, Poli 4, Fortunato 2, Provenziani Lo., Barchiesi 1, Russo 2, Provenziani Lu., Agnolet, Bernoni 1, Mancini, Carchedi, Giannotti.

Allenatore Calcaterra.

Arbitro: Gomez F. e Bensaia

Giudice Arbitro: Marchisello.

Superiorità numeriche:

SAVONA: 4 / 7 + 1 rigore non realizzato.

ROMA VIS NOVA: 6 / 14

Note:

Usciti per limite falli: : Urbinati (Savona) a 1’54” dalla fine del 3º tempo.

Nel Savona in porta Da Rold.

A 3’25” dalla fine del 1º tempo è stato ammonito per proteste l’allenatore della Roma Vis Nova, Calcaterra.

A 3’51” dalla fine del 2º tempo, sul punteggio di 4 – 6, Caldieri (Savona) ha fallito un rigore (parato).

Nell’intervallo tra il 2º ed il 3º tempo è stato espulso per proteste il vice allenatore della Roma Vis Nova, Schimmenti.

A 3’24” dalla fine del 3º tempo nella Roma Vis Nova in porta Giannotti per Peluso.

A 2’28” dalla fine del 3º tempo ammonizione al Savona per simulazione.

A 1’40” dalla fine del 3º tempo è stato ammonito per proteste l’allenatore del Savona, Cavallera.

A 0’57” dalla fine del 4º tempo è stato espulso per proteste l’allenatore della Roma Vis Nova, Calcaterra.

Sequenza rigori: Russo gol, Caldieri gol, Poli gol, Patchaliev gol, Carchedi gol, Maricone gol, Padovano gol, Giovanetti gol, Fortunato gol, Recagno gol.

Russo gol, Caldieri gol, Poli gol, Patchaliev gol, Carchedi gol, Maricone gol, Padovano gol, Giovanetti parato da Barchiesi.

FINALE 3° / 4° POSTO

CARIGE R.N. SAVONA – IREN GENOVA QUINTO 9 – 13

Parziali (3 – 5) (2 – 3) (1 – 2) (3 – 3)

CARIGE R.N. SAVONA: Valenza, Arco, Bragantini 1, Recagno, 1, Galleano 1, Patchaliev 3, Caldieri 2, Giovanetti, Cora, Maricone 1, Giordano, Urbinati, Da Rold.

Allenatore Cavallera.

IREN GENOVA QUINTO: Noli, Dellacasa 1, Ferrero, Villa 2, Gambacciani N. 4, Valle G., Navone, Bini, Corelli, Massa 1, Perongini 2, Gambacciani J. 3, Valle R. .

Allenatore

Arbitro: Bensaia – Braghini.

Giudice Arbitro: Marchisello.

Superiorità numeriche:

SAVONA: 6 / 9

QUINTO: 4 / 5

Note: Usciti per limite falli: Nessuno.