Calizzano, per gli anziani della residenza protetta Suarez una seduta di “pet therapy” con gli animali della fattoria

Calizzano. Ieri gli anziani della residenza protetta Suarez di Calizzano hanno incontrato, durante una seduta di pet-therapy, i cavalli e le pecore dell’Asd Gabiano Beach.

Si è trattato di un momento di grande gioia e divertimento per gli anziani ospiti della Suarez, che si sono avvicinati ai due pony e alle due pecore con curiosità ed entusiasmo.

Sicuramente un’ottima ed efficace “medicina” per tutti i partecipanti poter accarezzare, spazzolare ed offrire carote e fioccato senza alcun timore ai simpatici animali.

“Un ringraziamento particolare a Veronica Gerini, titolare del centro, e alle sue collaboratrici che si sono date da fare per consentire l’approccio fra anziani ed animali favorendo lo svolgimento di un momento ricreativo ma allo stesso tempo educativo se non addirittura riabilitativo, in questo particolare momento per gli anziani ospiti delle case di riposo”, spiegano dalla residenza protetta.