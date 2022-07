Calciomercato Savona, ufficiale la permanenza di Fabio Fancellu

Il giovane difensore (classe 2001) non nasconde la propria soddisfazione ai microfoni del club: “Sono felice che la società e mister Girgenti abbiano creduto in me, consentendomi di vestire il biancoblù per la seconda annata consecutiva. Ci aspetta una stagione difficile, ma vogliamo con tutte le nostre forze riscattare lo scorso campionato e regalare una meritata gioia alla città, alla dirigenza, ai tifosi ed a noi stessi”.