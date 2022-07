Calciomercato Savona, Divine Fonjock rimane in biancoblù

Savona. Il colpo di mercato di oggi gli striscioni lo fanno in casa.

È arrivata l’ufficialità che in tanti stavano aspettando, ovvero quella di Divine Fonjock: il centrocampista indosserà ancora i colori biancoblù.

Sta per essere formata una squadra di spessore, come la questa conferma annunciata tramite questo comunicato del club:

“E’ con vero piacere che il presidente del Savona 1907 FBC, Leonardo Mordeglia, il vice presidente Umberto Maddalena, il direttore generale Simone Sinopia, il direttore sportivo César Grabinski e mister Davide Girgenti comunicano che Divine Fonjock difenderà i colori biancoblù anche nel prossimo campionato.

Il centrocampista camerunense continuerà, dunque, il suo percorso con gli striscioni, dopo un’interessante carriera calcistica, che lo ha visto protagonista, in team blasonati, quali Treviso, Spal, Ravenna, Montichiari, Latina ed in Liguria, con Sestri Levante, Sanremese, Lavagnese ed Albenga.

Nell’esprimere la sua soddisfazione: “Sono contento per questa conferma”, Fonjock, forte delle tante esperienze maturate, ha le idee chiare sul come andrà affrontata la nuova stagione: “Dovremo lavorare più intensamente, se vorremo raggiungere l’obiettivo prefissato – che tutti sappiamo quale è – e fare tesoro degli errori commessi nella scorsa annata. La propositività, in campo e negli spogliatoi dovrà essere il nostro cavallo di battaglia”.