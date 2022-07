Calciomercato, impazzano le novità: doppio colpo in casa Bragno, Tona è un nuovo giocatore dello Speranza

Savona. Una giornata all’insegna delle news di calciomercato. In questo periodo le società delle varie compagini sono al lavoro per consentire ai propri allenatori di iniziare la preparazione atletica pre campionato potendo contare su rose al completo o quasi, motivo per cui stanno impazzando gli annunci relativi ad ufficialità e conferme.

Le varie squadre stanno dunque prendendo forma, il tutto per delle formazioni pronte a vendere cara la pelle per ben figurare nella stagione che verrà. All’indice “competitività” non si potrebbe non citare la futura Promozione: il prossimo anno il Girone A sarà agguerritissimo e, proprio per questo motivo, il Bragno non sembra avere alcuna intenzione di farsi trovare impreparato.

A tal proposito è arrivato nel tardo pomeriggio di oggi l’annuncio di due nuovi innesti: Samuele Di Noto e Nicholas Thevenet saranno due nuovi giocatori biancoverdi. Dopo una serie di conferme sono dunque stati svelati i primi volti nuovi, questo per una rosa che, sulla carta, appare decisamente interessante.

In Prima Categoria, alla voce “continuità”, ecco invece il Plodio, società neopromossa dopo essersi imposta contro il Dego nei playoff. Le conferme rese note dal sodalizio valbormidese sono state addirittura 13, un blocco importante per cercare di mantenere una precisa identità.

Proseguiranno quindi la loro avventura agli ordini di mister Dario Roso il portiere Gabriele Siri, i difensori Elia Ferraro e Andrea Gallesio, i terzini Jacopo Garrone e Giacomo Diamanti, i centrocampisti Bard Horma, Mattia Sanna, Daniele Lai e Alessandro Ghiglia, gli esterni Simone Resio e Massimiliano Luongo, il fantasista Luca Spinardi e l’attaccante Andrea Costa.

Sempre nel Girone B di Prima Categoria ad annunciare un nuovo rinforzo è stato lo Speranza, club allenato da mister Gerundo il quale ha reso noto l’ingaggio di Rubén Tona, attaccante classe 1994 durante la scorsa stagione in forza alla Vadese.

Infine in Seconda Categoria spicca la vitalità del Cisano, formazione la quale ha comunicato di aver confermato Andrea Mantero (difensore nato nel 1994), Alessandro Munì (difensore classe 1988), Mattia Garofalo (centrocampista classe ‘85), Giacomo Sportelli (centrocampista classe 2002), Andrea Ghirardo (esterno classe ‘94), Andrea Magliano (esterno classe ‘94) e Samuele Bellissimo (attaccante nato nel 1992).