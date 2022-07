Calciomercato, fiume di novità dalla Prima Categoria: triplo colpo per la Vadese, il Pontelungo conferma Giampà

Albenga/Vado Ligure/Altarese/Cairo Montenotte/Plodio. Un’altra giornata all’insegna del calciomercato. È facilmente riassumibile in questa maniera la 24 ore che sta andando concludendosi, un rovente sabato di luglio scandito non soltanto dal tempo trascorso in spiaggia, ma anche e soprattutto dalle news rese note dalle varie società facenti parte del panorama dilettantistico ligure.

Nella giornata odierna a rendersi protagonisti sono stati principalmente i club di Prima Categoria, squadre volenterose di ben figurare le quali stanno proseguendo nella propria serie di comunicati in vista della prossima stagione. È così che l’Altarese ha svelato di aver ingaggiato Andrea Piombo e Denis Aliu, pedine offensive rispettivamente classe 2000 e 2003 pronte dunque a difendere la causa giallorossa.

In casa Aurora invece sono stati annunciati gli acquisti del centrocampista Andrea Torrengo (classe ‘88) e dei giovanissimi Giorgio Venturino (difensore classe 2003) e Giovanni Casanova, portiere classe 2004 proveniente dalla Cairese proprio come il compagno.

Nel Girone B spazio poi alla Vadese che, dopo gli arrivi di Romeo e Trozzola, ha comunicato di aver formalizzato l’ingaggio di Amos Avanzi, Gabriele Incorvaia e Simone Sarpa, trio di classe 2001 pronto a mettersi a disposizione di mister Tony Saltarelli.

Infine sarebbe impossibile non citare Pontelungo e Plodio. Gli ingauni, dopo aver annunciato la permanenza di Daddi, hanno reso nota anche quella dell’attaccante Luca Giampà, questo mentre i valbormidesi hanno definito gli arrivi dei difensori Lorenzo Scarsi (classe 2002) e Andrea Gavacciuto (classe ‘94), giocatori pronti a rendersi protagonisti sotto l’attenta guida di mister Roso.

Giorno dopo giorno prosegue dunque l’avvicinamento alla prossima stagione, questo per un’annata che si prospetta come ricca di emozioni e spettacolo.