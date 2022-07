Calciomercato Finale, al via la ricostruzione: dopo Illiante ecco i profili più papabili

Finale Ligure. La ricostruzione finalese ha avuto inizio oggi con la prima ufficialità: con Massimiliano Illiante il sodalizio ha sopperito all’addio di Carlo Porta. Un punto a favore per i giovani portieri in rosa, su tutti Mondino, che conterà ancora sugli insegnamenti di uno dei portieri più esperti della zona.

I giovani, in fondo, saranno il punto cardine della stagione. Difatti nel tardo pomeriggio di ieri, il quartetto composto da mister Ferraro, il DS Belvedere, il Team Manager Iannotta e il preparatore atletico De Lucia, con la presenza del presidente Cappa e del DG Andrea De Min, hanno incontrato tutti i giocatori della Juniores dal 2004 al 2005. Una scheda tecnica di ognuno di loro e poi al via alla preparazione il 25 luglio: pare che in molti stiano stuzzicando il tecnico baffuto.

Per quanto riguarda i giocatori over della rosa, pare che capitan Lorenzo Scalia sia pronto ad immolarsi nuovamente per la squadra del suo cuore. Con lui dovrebbero rimanere anche Luca e Leonardo Ferrara, mentre Garibbo sta prendendosi del tempo per decidere: su di lui c’è anche il Taggia.

Ma attenzione ai prossimi giorni in chiave mercato, potrebbero presto rivelarsi giusti per annunciare altri nuovi innesti.

Se la porta ormai è sistemata, gli altri reparti necessitano di aggiustamenti dell’esperienza che ha portato l’ex numero 1 del Vado. E allora il Finale si sta muovendo su nomi che conoscono bene il campionato e, soprattutto, che siano funzionali all’idea di calcio di Flavio Ferraro.

Su esplicita richiesta dello stesso, pare che siano prossimi alla firma due rinforzi in zone di campo diverse.

Il primo è Elvis Metalla, reduce da una stagione con il Pietra Ligure non proprio esaltante. Le caratteristiche del giocatore sono molto apprezzate da Ferraro, che in questo momento ha bisogno di più duttilità possibile nel reparto offensivo.

Poi la difesa, lasciata praticamente vuota dalle partenze di Scarrone, ufficiale all’Albenga, e De Benedetti, prossimo di ufficialità sempre per il sodalizio ingauno.

E allora il Finale si muove guardando il Riva: molto vicino all’accordo Oumaro Coulibaly.

Il centrale proveniente dal Mali sarebbe l’innesto ideale in termini di resistenza e carisma, ciò che serve per forgiare un gruppo molto giovane.

Inoltre c’è stato un contatto anche con Gianmaria Genta, centrocampista di classe e soprattutto finalese DOC. Per lui non si parla di una vicinanza tale ai primi due, ma il DS Belvedere sta lavorando per trovare la quadra ed inserire in rosa un giocatore decisamente importante.

Con ancora 3/4 giocatori d’esperienza, di cui i nomi non sono ancora conosciuti, la ricostruzione potrebbe essere conclusa: “calma e gesso”.