Calciomercato Ceriale, ritorna anche Nicolò Condorelli

Ceriale. Il calciomercato biancoblù sta entrando sempre più nel vivo. Dopo Piazza e Kuci, questa mattina è stato annunciato un nuovo innesto di spessore, che rappresenta al tempo stesso un ritorno alle origini per entrambe le parti.

Sulla fascia destra ci sarà Nicolò Condorelli, giocatore che conosce molto bene anche i metodi di lavoro del nuovo allenatore, Brignoli, che ha avuto con sé al Soccer raggiungendo traguardi importanti.

Che sia di buon auspicio per le ambizioni del Ceriale?

Il comunicato del club:

“L’ASD Ceriale Progetto Calcio comunica di aver perfezionato l’accordo con il giocatore Nicolò Condorelli per la stagione 2022-2023.

Terzino destro classe 1994, è cresciuto nelle giovanili del Genoa prima di esordire in Serie D vestendo le maglie di Vado e Sestri Levante. In Eccellenza ha militato nel Finale e raggiunto i play off con l’Albenga. Nel suo passato anche un trascorso proprio con il Ceriale, poi un’esperienza in Svizzera e due stagioni con la Loanesi.

Ha vinto un campionato con il Soccer Borghetto e la passata stagione è stato uno dei protagonisti nella conquista della Coppa Italia Promozione. Tanta gamba e tanta grinta per questo giocatore di esperienza e qualità che sicuramente potrà dare un grandissimo contributo alla nostra causa.

La società tutta dà il bentornato a Nicolò Condorelli”.