Calciomercato, altra giornata movimentata: la San Francesco Loano si rinforza con Caneva, Carro Gainza è un nuovo giocatore del Soccer Borghetto

Savona/Borghetto Santo Spirito/Loano. Un’altra giornata all’insegna delle news di calciomercato. In vista della nuova stagione continuano gli annunci delle società impegnate nei campionati del panorama dilettantistico ligure, club attivi sul fronte delle trattative per tentare di affrontare al meglio la nuova annata.

Oggi in Promozione, oltre alla Baia Alassio, a prendersi la scena è stato il Soccer Borghetto: successivamente alle conferme dei difensori Simone Viola (classe 2000), Stiven Taku (classe ‘98), Andrea Gagliardo (classe 1995) e Fabio Angelico (2002), dei centrocampisti Giacomo Serra (classe ’98), Matteo Di Lorenzo (nato nel 1993) e Simone Staltari (2002) e degli attaccanti Alessio Auteri (attaccante 1997), Marco Carparelli (classe ‘76), ed Edward Molina (nato nel 2001) è arrivato l’annuncio relativo all’ingaggio di Mateo Carro Gainza, ex centrocampista del Savona che dunque entra a far parte della rosa a disposizione di mister Delfino.

In Prima Categoria invece a rendersi protagonista è stata la Priamar, società la quale ha annunciato gli arrivi di Arbi Gjepali (difensore classe 2000) e di Andrea Scaramelli (centrocampista classe 1986). L’Asd San Francesco Loano al contrario ha comunicato di aver perfezionato l’accordo con Andrea Caneva, attaccante classe 1996 lo scorso anno in forza al Ceriale.

Infine ecco il Borghetto, club con cui Di Bella proseguirá il proprio rapporto professionale: “Andrea – recita la nota diffusa dalla società – ha la nostra squadra nel cuore. Cresciuto qui, dopo un brillante settore giovanile al Genoa, lo scorso anno fa una scelta che quasi nessuno avrebbe fatto: lascia una squadra prima in Eccellenza e, nonostante le numerose offerte, decide di tornare da noi, ultimi in Prima Categoria a zero punti.

Dopo una rincorsa incredibile e un’amara retrocessione, un nuovo anno insieme. Bentornato a casa, Andrea”.

La sessione estiva di calciomercato si conferma dunque estremamente movimentata, la stagione 2022/2023 si prospetta estremamente avvincente.