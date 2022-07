Calcio savonese in lutto: è mancato l’ex arbitro Antonio Iannece

Savona. E’ mancato Antonio Iannece, ex arbitro di calcio e componente storico della Federazione Italiana Gioco Calcio.

“Antonio iniziò l’attività sportiva come calciatore in varie società savonesi, successivamente intraprese la carriera arbitrale – spiegano da Savona 1907 FBC -. Per le sue non comuni doti è stato un valente e apprezzato arbitro di calcio, costantemente impiegato in gare di alto tenore agonistico e tecnico. Terminata la sua attività ha svolto mansioni associative presso la Sezione AIA di Savona e successivamente presso la FIGC di Savona, con l’incarico di sostituto giudice sportivo”.

Il Savona 1907 FBC porge le più sentite condoglianze alla famiglia Iannece per la dipartita di Antonio Iannece. Messaggio di cordoglio anche dal Santa Cecilia: “Il presidente, il consiglio direttivo e i tesserati sono addolorati per la scomparsa di Antonio Iannece, e porgono ai familiari le più sincere e sentite condoglianze per questo profondo momento di lutto”.

Appresa la notizia, anche l’ASD Albissole 1909 porge alla famiglia Iannece “sentite condoglianze per la dolorosa scomparsa del caro Antonio, indimenticabile arbitro di calcio”.