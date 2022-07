Pietra Ligure. Con la turbolenta annata 2021/2022 alle spalle, i biancocelesti si preparano alla volta della nuova stagione.

La Promozione, un campionato che più di ogni altra occasione sarà ricco di insidie e ad alto livello qualitativo. Occhi di riguardo al Celle Varazze di Luca Monteforte, ma attenzione alle outsider e alle formazioni genovesi, sempre toste da affrontare soprattutto in casa loro.

E il Pietra come si presenta? Beh, lavorando sui propri sbagli ma con l’organizzazione di sempre: per ora sono 7 gli innesti e altre riconferme fondamentali della rosa della passata stagione.

La squadra mercato biancoceleste è ancora a lavoro per regalare a Mario Pisano una pedina mancante per il progetto.

Quale? Un momento, meglio farselo dire da uno degli addetti ai lavori. All’interno dello staff dirigenziale, la figura di Luca Filadelli è una delle più importanti del sodalizio.

Occupandosi di diverse funzioni, il Direttore Generale ha toccato temi tra i più variegati: dal mercato alla stagione passata, per poi passare a quella futura fino al tecnico andorese.

Direttore, la vostra società è una tra le più attive sul mercato. Quali sono stati gli argomenti di discussione con mister Pisano e Vassallo per ricreare il gruppo squadra e che cosa pensi sia necessario ancora fare?

“La nostra analisi è partita dagli aspetti positivi della stagione: abbiamo valutato e parlato con tutti i giocatori che avremmo voluto tenere con noi e in base alle loro scelte abbiamo lavorato di conseguenza.

Ci inorgoglisce il fatto che quasi la totalità dei ragazzi che volevamo confermare abbia voluto fortemente rimanere a Pietra, rappresentando al meglio la qualità del servizio e del lavoro che cerchiamo di mettere a loro disposizione.

Dopodiché siamo andati alla ricerca di quei profili che per valori ed esperienza potessero migliorare il nostro roster: non è stato facile ma quasi tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati li abbiamo portati a casa. Dico “quasi” perché per considerare completa la nostra rosa dobbiamo ancora prendere un difensore centrale, ma siamo certi di portarlo a casa entro l’inizio della preparazione“.

La passata stagione è stata caratterizzata anche da sfortune e, sicuramente, il tipo di format non vi è venuto incontro. Considerando il record di punti del Pietra in Eccellenza, la crescita di alcuni giocatori, un Insolito ritrovato grazie al lavoro di mister Pisano, sono presenti dei lati molto positivi. Ma c’è stata la retrocessione a sfumare, o quasi, il tutto. La domanda che vorrei farti è: come Direttore Generale, quali pensi siano stati gli errori di gestione della scorsa stagione?

“Come dici giustamente tu, i lati positivi sono molteplici, e far finta che non esistano facendosi trasportare dall’emotività di una retrocessione assurda, e mi fermo qui perché se ne è già parlato troppo di una vicenda che ha ben poco margine di interpretazione, sarebbe l’errore più grande che potrebbero commettere dei dirigenti di sport.

Lo sottolineo perché sparare a zero su tutto e tutti e trovare alibi sarebbe stato molto più semplice che chiudersi per giorni in un ufficio ad analizzare tutti gli aspetti positivi e negativi di una stagione per poi arrivare a delle conclusioni che, se siamo ancora qua, evidentemente abbiamo reputato nel complesso positive.

Detto questo, a mio modo di vedere, errori ne abbiamo commessi diversi, come è normale che sia, ma l’unico grave è stato quello di presentarsi i primi due mesi della stagione con una rosa ancora incompleta, influenzando negativamente l’inizio del torneo che, conti alla mano, ha condizionato tutto il nostro campionato“.

Nonostante la retrocessione non si sono mai verificati degli screzi all’interno della società, o sbaglio? Riguarda sempre quel concetto di “unione biancoceleste” di cui parlammo qualche mese fa?

“Non sempre per andare d’accordo bisogna pensarla allo stesso modo.

Capita tutti i giorni di valutare situazioni o comportamenti in modo diverso ma la cosa fondamentale è uscirne sempre con una valutazione completa e unanime: questo ci rende una società unita“.

Un breve commento su ogni acquisto fatto finora..

“Sulle qualità di giocatori come Odasso, Vernice e Szerdi penso ci sia poco da dire: i primi due li seguivamo da tanti anni ma per motivi diversi non siamo mai riusciti a prenderli. Siamo convinti che, come altri in passato, possano in fretta diventare dei riferimenti del nostro spogliatoio.

La territorialità è sempre stato un fattore fondamentale delle nostre campagne acquisti: tutti i giocatori migliori della zona sono nostri obiettivi, e loro lo sono indiscutibilmente. Per quanto riguarda Santiago lui sa cosa aspettarsi da noi e noi da lui: la sua scelta di andare via lo scorso anno l’abbiamo digerita solamente poche settimane fa, proprio quando ha deciso di tornare.

Dominici e Mehmetaj per motivi diversi devono avere la voglia e la determinazione di diventare importanti nella squadra: Enrico arriva da una stagione non del tutto positiva ma comunque conclusa con una decina di gol, ma le sue esperienze passate lo classificano certamente come un attaccante importante; su Denis riponiamo grandi aspettative: è un 2001 e nella passata stagione ha realizzato più di quindici gol, se, come sembra dai primi incontri, dimostrerà di avere il “muso” giusto crediamo che possa aver trovato il posto per consacrarsi.

Per quanto riguarda Duberti abbiamo trovato un portiere affidabile da affiancare a Francesco, mentre Cauteruccio è un giocatore di società che riaccogliamo con molta soddisfazione”.

Una domanda su Mario Pisano. La sua conferma a campionato ancora in corso indicava chiaramente la volontà di continuare un progetto, indipendentemente dalla categoria. Essendo amici e sentendovi quotidianamente, quali sono le sue sensazioni in questo momento?

“La valutazione di tutto il Pietra nei confronti di Pisano non è mai dipesa da un “palo dentro-palo fuori”.

Conosciamo perfettamente il valore dell’allenatore che abbiamo, e come ho ripetuto mille volte nel corso degli anni, farò tutto quello che è umanamente possibile per far si che questa storia continui il più a lungo possibile.

Per quanto riguarda il nostro rapporto, non è un mistero: siamo amici. Lo siamo diventati conoscendoci in questo ambiente ben otto anni fa, trovandoci nei valori che nella vita di tutti i giorni sono merce rara. Ma questo non ci ha mai distratto da quello che conta in ambito sportivo: il bene della società che rappresentiamo e che fa di tutto per soddisfare le nostre, talvolta esagerate, esigenze.

Lo sottolineo perché molte volte ho sentito sentenze di chi non conosce la nostra realtà su delle presunte valutazioni alterate dovute alla nostra amicizia: non accadrà mai. Siamo giovani, esisterà certamente un futuro di Filadelli senza Pisano e viceversa, ma finché una società della levatura del Pietra ci darà l’opportunità di fare calcio come piace a noi, non vedo perché si debbano sempre trovare dei misteri o dei secondi fini sulla nostra volontà di continuare il percorso insieme.

Per quanto riguarda le sue motivazioni credo di non dovermi neppure esprimere: gli ho sempre detto che il giorno che non lo vedrò arrabbiato e tormentato gli suggerirò di smettere di allenare“.

E le tue? Cosa ti senti di dire in conclusione all’ambiente Pietra e che tipo stagione dovrà essere?

“Mi piace poco fare promesse.

Una cosa è certa: daremo tutto per disputare una stagione importante, consci delle difficoltà che questo campionato saprà presentare.

Inizio la mia decima stagione da dirigente. Sono stato molto fortunato nel mio percorso, e mi piacerebbe vivere finalmente una stagione normale e lineare nel Pietra, visto che da quando sono arrivato non è stato così scontato“.