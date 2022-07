Cal Liguria, Pierangelo Olivieri eletto presidente

Liguria. Il presidente della Provincia di Savona e sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri è stato eletto all’unanimità alla guida del CAL, Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria. Vice presidente è stata eletta Monica Paganini, sindaco del Comune di Arcola (La Spezia).

Dopo molti anni torna a presiedere il CAL un presidente di Provincia e per la prima volta si è scelto di puntare, per questo prestigioso incarico di coordinamento e raccordo tra Regione ed Enti locali, su una amministratrice donna, nel contesto dell’alternanza tra ruoli ricoperti (in seno alla presidenza del consiglio comunale prima, e della Provincia ora) e territori di provenienza (Genova e Savona prima, Savona e La Spezia ora), confermando il principio dell’equilibrio e della circolarità nella piena rappresentanza di tutte le Autonomie liguri.

L’elezione si è svolta questa mattina, nella sede della Città metropolitana di Genova, nel corso della riunione presieduta dal consigliere reggente Claudio Scajola, Sindaco di Imperia, Presidente della omonima Provincia e vice presidente nazionale Anci. Segretario generale del CAL è Pierluigi Vinai, suo vice Luca Petralia.

“Mi è sembrata una soluzione che, ruotando la presidenza e la vice presidenza fra le diverse quattro Province, valorizzasse il senso di condivisione del CAL fra Comuni i Province”, commenta Claudio Scajola.

“Voglio rivolgere le mie sincere congratulazioni agli eletti e sottolineare la portata fortemente innovativa della scelta fatta dalle amministratrici e dagli amministratori della Liguria – afferma il presidente nazionale dell’Unione Province d’Italia (UPI) Michele de Pascale – È un modello che va valorizzato e rilanciato sul territorio, perché segna anche formalmente un passaggio essenziale per le Province, che si affermano con sempre maggiore autorevolezza come Case dei Comuni e non solo riacquisiscono il loro ruolo ma diventano l’istituzione attraverso cui tutte le comunità, piccole e grandi città, si sentono rappresentate. Con questa formazione il CAL della Liguria sarà sempre più un solido riferimento di tutti gli amministratori, sindaci, presidenti di Provincia e consiglieri”.

“Sono contento per questo incarico di rilievo poiché il CAL è un organo costituzionale, previsto dall’articolo 123 della nostra Carta – sostiene il presidente Pierangelo Olivieri, che ha già maturato esperienza in passato come consigliere e vicepresidente del CAL – Un’assemblea importante per la sua funzione di collegamento e raccordo tra la Regione e le Autonomie Locali, ovvero i 234 Comuni e i 4 Enti di Area vasta, che costituiscono il tessuto principale per la rappresentatività dei territori e delle loro comunità. E’ un incarico, un ruolo, molto importante sia per l’Ente Provincia di Savona sia per il comprensorio savonese tutto di rappresentatività che, giustamente, la nostra provincia fortemente richiede sia a livello amministrativo che a livello di comunità tutta, produttiva, associativa e di rappresentanza, per poter far valere al meglio nelle competenti sedi le istanze e le necessità del nostro territorio.”

“È importante che ci sia una rappresentanza dei Comuni più piccoli in questo organo scolpito nella Carta e disciplinato in maniera molto ben articolata dalla legge regionale per favorire la più ampia partecipazione possibile delle autonomie locali ai processi decisionali della Regione – sottolinea Monica Paganini, prima donna nell’Ufficio di Presidenza del CAL Liguria – anche la voce dei territori più periferici è fondamentale sia per lo sviluppo della nostra bellissima Liguria ma anche per il miglioramento della qualità di vita di tutti i cittadini, siano essi di costa o di entroterra, che hanno tantissime potenzialità. Il mio sarà un contributo fattivo a disposizione del Presidente per dare forma e sostanza a questo Organo così importante”.

Oltre ai nuovi presidente e vice, è nuovo componente del CAL il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, che entra a far parte dell’assemblea in seguito alla decadenza del sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino: Biasi, infatti, subentra in qualità di primo dei non eletti nella lista approvata dall’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Imperia del 27/11/2020, in relazione ai Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti.

Organo di consultazione tra Regione ed Enti locali, previsto dall’art 123 della Costituzione, il CAL è il “Parlamentino” della Liguria, disciplinato dalla legge regionale n. 1 del 1° febbraio 2011, recentemente modificata. Attraverso i suoi 30 componenti, rappresenta la Città metropolitana di Genova, le Province di Imperia, La Spezia, Savona e i 234 Comuni liguri.

Il Consiglio si riunisce allo scopo di esaminare le linee generali dell’indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle Autonomie, formulare proposte in materia da inviare al Consiglio regionale – Assemblea legislativa e alla Giunta regionale e soprattutto esprimere pareri obbligatori sui progetti e disegni di legge regionali inerenti le materie di competenza degli Enti locali. Anci Liguria ne coordina la segreteria tecnica.