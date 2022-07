Cairo, l’istituto “F. Patetta” protagonista allo Young Factor

Dal 14 al 16 giugno 2022 i ragazzi della 4^A AFM dell’Istituto F. Patetta di Cairo Montenotte hanno avuto l’opportunità di partecipare al progetto di Young Factor, che si è tenuto presso la Borsa Valori di Milano.

Young Factor è solo uno dei tantissimi progetti organizzati dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, ed è promosso anche da Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena e Unicredit.

L’obiettivo di queste tre giornate è stato quello di far crescere l’alfabetizzazione economico-finanziaria tra i giovani e il loro senso di appartenenza all’Unione Europea.

L’incontro si è svolto attraverso l’alternanza degli interventi di relatori di importanza nazionale, protagonisti del mondo economico e finanziario, come i CEO delle maggiori banche il Vice Presidente della Banca Centrale Europea, 6 Governatori di banche centrali, nazionali e internazionali e alcuni fra i più autorevoli direttori di quotidiani sia italiani che esteri, Hanno incontrano i giovani per dialogare insieme sul futuro personaggi come Mirja Cartia D’Asero, Carlo Messina, Claudia Parzani, Francesco Profumo oltre a Jean Claude Trichet e Ignazio Visco, i quali hanno risposto puntualmente alle domande che gli studenti hanno posto loro direttamente.

Tra i temi trattati l’inflazione, la guerra, la pandemia, il futuro dei giovani e dell’Europa, l’economia sostenibile, il ruolo dei giovani e delle donne nel mondo del lavoro…

Ma tutto ciò non sarebbe stato possibile senza un’adeguata preparazione, durante l’intero anno scolastico, acquisita con l’analisi di articoli provenienti dai principali giornali italiani (come la Repubblica, il Sole 24 ore, il Corriere della Sera).

Le tre giornate si sono concluse con la firma, da parte dei quattro Governatori delle banche centrali europee presenti e di Andrea Ceccherini (Presidente Osservatorio Permanente Giovani-editori) di un protocollo d’intesa e di alleanza finalizzato a migliorare l’alfabetizzazione economico-finanziaria dei giovani europei.

I ragazzi sono tornati a casa con l’entusiasmo e la consapevolezza di cosa gli aspetterà in futuro, nonché del fatto che dovranno mettersi in gioco per poter dimostrare il loro potenziale agli occhi di tutti gli adulti.