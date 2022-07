Cairo in lutto per la scomparsa di Maria Grazia Grillo, figura simbolo dell’ospedale San Giuseppe e del volontariato

Cairo Montenotte. Una grande perdita per la comunità cairese: dopo una lunga malattia, è mancata Maria Grazia Grillo, una delle figure simbolo dell’ospedale San Giuseppe che ha difeso fino all’ultimo. E dove per anni ha lavorato. Aveva 79 anni.

Quando ancora era una clinica, si occupava della parte amministrativa. Poi, con il trasferimento dal privato al pubblico, Maria Grazia ha continuato la sua attività all’interno dell’ospedale come dipendente prima dell’Uls e successivamente dell’Asl. Una realtà che quindi conosceva alla perfezione e per cui si è tanto battuta, nel 1993 è stata una dei fondatori del Comitato difesa sanità locale permanente Valbormida che nel 1995 è stato costituito formalmente dinanzi al notaio Rossi, grazie alla sua firma e a quella di altre 15 persone.

Attualmente ricopriva la carica di vicepresidente e “nonostante la grave malattia – racconta Giuliano Fasolato, suo amico e presidente del Comitato sanitario Valbormida – ancora nei mesi scorsi non mancava di spronarci con le sue mille iniziative, per salvaguardare i diritti di tutti i cittadini della Valbormida”. Una delle sue più grandi battaglie quella per il pronto soccorso di Cairo, che sperava potesse presto riaprire al San Giuseppe.

La sua quindi un’attenzione particolare ai problemi della sanità, non solo riguardanti il presidio ospedaliero, ma tutte le strutture socio assistenziali della città, dove ha sempre cercato di portare il suo contributo. Era infatti una persona molto attiva nel volontariato: “Per lei non c’erano mezze misure – racconta Fasolato – quando qualcuno aveva bisogno, lei c’era sempre. Era volenterosa ed estremamente sincera: davanti ad un ostacolo non si fermava mai. La sua scomparsa è una grossa perdita per noi e per tutta la comunità. Ci mancherai Mariagrazia – dice poi commosso – non posso fare altro che mandarti un abbraccio. Fai buon viaggio e, se ti sarà possibile, mandaci un segnale, sentiremo la tua presenza”.

Oltre al comitato, Maria Grazia è stata anche per anni iscritta alla Soms Giuseppe Cesare Abba (per due mandati nel direttivo) e membro dell’associazione Villa Sanguinetti, dove partecipava a tutte le attività.

“Donna infaticabile, è stata socia e nel Consiglio – commenta il presidente della Soms Giancarlo Callegaro – Si è spento un vulcano di iniziative in molteplici associazioni in cui ha speso il suo tempo. Ne siamo profondamente addolorati”.

Lascia il figlio Marco Francia, noto cantautore cairese, e il compagno Massimo. I funerali saranno celebrati domani, sabato 2 luglio, alle ore 10 nel Santuario Madonna delle Grazie di Cairo.