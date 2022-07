Cairo, acqua gialla e maleodorante dal rubinetto: “Imbevibile e inutilizzabile per lavarsi, costretti a usare quella in bottiglia”

Cairo Montenotte. Acqua gialla e maleodorante dal rubinetto, si lamentano i cittadini di Cairo. “È imbevibile, lascia un cattivo odore nelle mani”, “Farsi la doccia è come lavarsi con l’acqua di fogna”, “La ciotola dei cani sembra limonata”. E poi c’è chi si chiede se è ancora potabile.

Una situazione che dura da giorni e riguarda il centro storico e molte zone della città, dalla stazione a Carnovale e ha costretto molti a fare scorta di bottiglie d’acqua. “Ho un bambino piccolo – racconta una cittadina – e non mi fido ad usare quest’acqua, così mi sono munita di cassette e bottiglie”.

Diverse le segnalazioni fatte al centralino di IReti, società di Iren che gestisce la distribuzione dell’acqua in città, al seguito delle quali ieri sera sono intervenuti i tecnici e sono stati effettuati alcuni scarichi. L’azienda assicura che la situazione dovrebbe presto migliorare: “Ora l’acqua è limpida e ha solo ancora un po’ di odore di cloro che dovrebbe rapidamente scomparire”.

Ma quale è stata la causa del fenomeno? “Alcune manovre effettuate in rete per bilanciare i consumi”, spiegano da IReti. Sono infatti state “aperte e chiuse le valvole per far girare l’acqua, che – specificano – possono aver smosso un po’ di materiale”.

Per quanto riguarda l’odore, l’azienda precisa: “Il cloro è un disinfettante che viene sempre aggiunto per legge all’acqua potabile. Magari facendo manovre ce ne è un po’ di più, ma basta mettere l’acqua in una brocca in frigo ed evapora in breve tempo”, questo il consiglio di IReti che invita la comunità a non allarmarsi.