Cairese, l’intervista toccata e fuga ad Alberto Moraglio: “Dovremo cementare subito il gruppo”

Cairo Montenotte. L’intervista di qualche giorno fa al Direttore Sportivo Matteo Giribone ha messo ancora più chiarezza sul programma del sodalizio gialloblù: la ricerca di un salto di qualità attraverso il gioco e la crescita.

Mister Diego Alessi avrà a disposizione una rosa con più facce nuove del solito, ma che in prospettiva potranno dare una mano a realizzare la sua idea di calcio. Solo novità? No, anche delle sicurezze che ormai da anni bazzicano in quel di Cairo, pronte a dare ancora il proprio contributo alla causa.

Tra questi uno dei portieri più forti della categoria, leader dentro e fuori dal campo che conosce molto bene il tecnico, avendoci giocato insieme in più occasioni: si sta parlando, ovviamente, di Alberto Moraglio.

Presente anche lui alla “Ceriale Penalty Cup”, Moraglio ne ha approfittato per passare un sabato sera in compagnia: “Un’occasione per rivedere tanti amici che non vedevo da tanto tempo a causa di vicende calcistiche. D’estate ne approfittiamo spesso per fare qualche cena, ma con questo torneo mi sono fatto convincere per ricalcare il campo insieme“.

Spostando l’argomento in Val Bormida, sarà una stagione ancor più particolare delle altre secondo il portiere gialloblù, nella quale sarà necessario svolgere molteplici funzioni all’interno della squadra: “Ripetersi non è mai semplice. Quest’anno sarà un’annata particolareper noi visto quanto è cambiato nell’ossatura ben consolidata negli ultimi 5 anni. I prospetti che la società ha trovato sono funzionali a ciò che richiede il mister, potendosi inserire bene in quello che è rimasto lo zoccolo duro della squadra. Imperia e Lavagnese partiranno con i favori del pronostico, noi dovremo essere bravi a cementare subito il gruppo: sembra una frase fatta, ma il gruppo è quello che ha sempre fatto la differenza a Cairo. Sono sicuro che i ragazzi impareranno gli schemi di mister Alessi, a noi esperti il compito di fargli capire cosa vuol dire giocare nella Cairese“.

Cosa manca ancora alla Cairese per effettuare quel tanto ambito salto di qualità? “L’anno scorso abbiamo pagato lo scotto della sconfitta contro la Fezzanese: siamo arrivati lì con grosse carte in mano e gli episodi ci hanno fatto perdere 1-0, provocando un contraccolpo psicologico che si è visto anche contro l’Albenga. Rimanere lucidi nonostante tutto: questo è lo step di crescita che bisogna fare per ambire a quel che a Cairo tutti sperano”.

Una voce fuori campo dice: “Moraglio, devi giocare!”

Effettivamente la sua squadra era stata chiamata in campo e, con uno scatto da esterno a tutta fascia, Moraglio lascia l’intervista e raggiunge la propria porta. Intanto a Cairo sono tranquilli: il loro numero 1 sarà ancora tra i pali.