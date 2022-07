Cairese-Andreetto, detto fatto. In arrivo anche il portiere Ghizzardi

Cairo Montenotte. È bastato scrivere “Elia Andreetto” per farne conseguire l’ufficialità.

La pedina mancante in difesa è stata trovata seguendo la politica dei giovani, potendo contare su un classe 2003 ma già pronto per disputare partite di livello in una categoria come l’Eccellenza.

Ma non solo lui. La società valbormidese ha comunicato inoltre che ad Alberto Moraglio sarà affiancato Samuele Ghizzardi, coetaneo di Andretto, proveniente dal Vado.

Il comunicato del club:

“La società A.S.D. Cairese 1919 comunica di essersi assicurata le prestazioni di Elia Andreetto e Samuele Ghizzardi, entrambi classe 2003. Andreetto, difensore centrale, cresciuto nelle giovanili della Virtus Entella, ha disputato, nelle ultime due stagioni, il campionato di Eccellenza con la maglia del Finale, collezionando molte presenze.

Queste le parole del Direttore Sportivo, Matteo Giribone, sul nuovo acquisto: “Siamo molto felici di avere Elia con noi; è un ragazzo giovane, ma con tanta esperienza nel campionato di Eccellenza. Arriva dal Finale, squadra con cui si è messo in mostra per le sue qualità fisiche che temperamentali. È stato, inoltre, il capitano della formazione della Virtus Entella in cui ha militato il nostro Mykola Babliuk. Siamo sicuri che, nonostante la giovane età, potrà darci un apporto importante, andando a rafforzare il reparto difensivo.”

Ghizzardi, portiere, cresciuto nel Vado, squadra dalla quale arriva in prestito, ha collezionato, nella scorsa stagione, alcune presenze in Serie D, dimostrando un ottimo potenziale, come sottolineato nuovamente dal D.S.: “Samuele è un portiere giovane, che ha già giocato in una categoria superiore e che può essere importante sia nel presente, sia in chiave futura. Per la sua crescita, avere un collega di reparto come Moraglio non può che essere importante. Ci tengo, per questa trattativa, a fare un ringraziamento al Direttore Sportivo del Vado, Luca Tarabotto, che ha permesso la buona riuscita dell’operazione.”