“Caccia alla plastica”: al via a Varazze “Plastic Hunt”, giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti marini

Varazze. Caccia alla plastica. Prende il via “Plastic Hunt” una giornata interamente dedicata alla raccolta dei rifiuti marini in mare. L’attività, organizzata dal Comune di Varazze con la collaborazione della Marina di Varazze all’interno delle iniziative progettuali Bandiera Blu, è realizzata dall’Associazione Menkab: il respiro del mare insieme alla Lega Navale Sezione di Varazze.

A prendere parte al progetto, saranno anche tutte le associazioni nautiche tra cui l’Associazione Pescatori e il Varazze Club Nautico, oltre ai Sommozzatori della Marina che ogni anno si dedicano alla pulizia della zona portuale.

Partner dell’evento anche l’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, One Ocean Foundation, SLAM e Abyss Clean Up che da diverso tempo collaborano con l’Associazione Menkab per le attività di pulizia e sostenibilità ambientale.

Il 7 luglio tutti coloro che volontariamente vorranno partecipare alla Plastic Hunt potranno conferire i rifiuti in due punti di raccolta differenti all’interno dell’area portuale, che saranno poi smaltiti grazie alla collaborazione della SAT di Varazze.

“Il primo passo, oltra a ridurne il consumo, è rappresentato dall’evitare che questi rifiuti possano arrivare al mare, tramite fiumi, spiagge o imbarcazioni” spiega Giulia Calogero, presidente dell’Associazione Menkab.

L’obiettivo della giornata è quello di sensibilizzare il più possibile tutti coloro che vivono il mare e la zona costiera di Varazze sull’importanza di mantenere il nostro mare pulito, nel rispetto dell’ecosistema marino. Secondo analisi recenti ogni anno finiscono nel Mediterraneo oltre 200 mila di tonnellate di plastiche di vario genere, rendendo il problema dei rifiuti uno dei temi principali all’interno della gestione dell’ambiente marino.