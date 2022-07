Borgio Verezzi, all’inaugurazione del camp estivo ci sarà Tomas Skuhravy

Borgio Verezzi. Un inizio che non può far altro che attirare ragazzi e curiosi quello organizzato dalla società rossoblù in occasione del Camp Estivo 2022.

Un ospite d’eccezione, infatti, sarà presente durante l’intera giornata di inaugurazione di martedì: uno dei giocatori più amati della storia del Genoa, l’attaccante Tomas Skuhravy.

Il ceco, trascinatore del Grifone negli anni 90, parteciperà alla seduta di allenamento assieme ai vari mister, per poi unirsi a mangiare con tutti alla “Pizzeria Brasserie CALCIO E PEPE”, all’interno del campo sportivo.