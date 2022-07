Borgio, tandem Ponte-Pascarella: la scommessa di Fabio Cordiale

Borgio Verezzi. “Mi prendo la responsabilità di questa scelta, da me voluta sin dal primo momento. Entrambi sono da tanti anni nel calcio: Alessio è più tecnico, mentre Davide è più un uomo spogliatoio. Due persone del genere vanno a compensarsi, quindi sono convinto che sia la soluzione migliore che potessimo prendere”.

Parlava così Fabio Cordiale nell’intervista di settimana scorsa fatta assieme a Pino Castiglione.

In effetti questa scelta era pressoché scontata che si trattasse di una scommessa dell’ex allenatore rossoblù, promuovendo il suo vice e il suo uomo chiave all’interno dello spogliatoio che presumibilmente manterrà il suo zoccolo duro, con qualche nuova aggiunta volta a renderlo ancora più competitivo.

Per i due si prospetterà una stagione tutta da scoprire, ma con una responsabilità non da poco: condurre la prossima formazione del Borgio a compiere un ulteriore salto di qualità, provando a migliorarsi sempre più anche a livello di classifica. Ergo, provare l’assalto alla Prima Categoria. La sconfitta in semifinale contro la Priamar è ancora rimasta sullo stomaco ai rossoblù, consapevoli che che manca ancora qualcosa per raggiungere l’obiettivo tanto desiderato.

Entrambi sono consapevoli di tutto questo, come ormai per Alessio Ponte è diventata abitudine essere responsabilizzato: “Già a fine gennaio mister Cordiale mi ha dato molte più responsabilità sulla conduzione della squadra e, quando mi è stata chiesta la disponibilità per la prossima stagione di condurla in prima persona, con l’aiuto di Davide Pascarella, non ho avuto dubbi nell’accettare immediatamente visto il gruppo di ragazzi e l’empatia con gli altri vertici societari. Colgo l’occasione per ringraziare tutti per la fiducia nel mio operato e spero di ripagarla nel migliore dei modi con impegno massimo come ho fatto finora”

Tanta stima per il suo nuovo collega: “Di Davide ho potuto apprezzare le doti come calciatore e quelle umane. La stagione scorsa purtroppo costellata da parecchi infortuni, ultimo quello più grave nella partita contro la Nolese, ma non si è mai distaccato né ha mai fatto mancare il suo apporto al gruppo squadra e dirigenza. Penso che un elemento così per le sue doti tecniche e caratteriali sarà fondamentale per la nostra compagine e per i ragazzi”.

Lusingato da queste parole, Pascarella ha voluto aggiungere la sua personale visione su ciò che lo attenderà e con un desiderio da non nascondere: “Nonostante la mia grande voglia di giocare, ho deciso di smettere per via di infortuni che mi stavano dando molto fastidio. Con Alessio e Cordiale ci siamo sempre confrontati lo scorso anno, però da giocatore avevo meno voce in capitolo. Ora il mio ruolo sarà quello di trasmettere le malizie e le cose di campo ai più giovani, imparate in questi anni. Siamo un po’ come carota e bastone: Alessio preparato tatticamente, però troppo buono, quindi serviva qualcuno più duro per motivarli e indirizzarli sul comportamento. Ho sempre sperato di riuscire a portare il Borgio in Prima Categoria. Purtroppo non ci sono riuscito da giocatore, mi auguro di farcela da allenatore insieme a tutto lo staff: felice della presenza di Chicco Vona, Paolo Canepa e Pino Castiglione, sono un valore aggiunto”.