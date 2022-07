Borghetto, uomo investito in corso Raffaello: soccorsi mobilitati

Borghetto. Investimento pedonale, una manciata di minuti dopo le 8,30, a Borghetto. È successo in corso Raffaello dove, stando alle prime informazioni ricevute, ad essere investito sarebbe stato un anziano.

Avrebbe riportato traumi e ferite giudicate gravi. Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento dell’ambulanza e dell’automedica del 118.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto anche la Polstrada per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.