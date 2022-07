Borghetto, deceduto l’uomo investito da un’auto in corso Raffaello

Borghetto Santo Spirito. Non ce l’ha fatta l’uomo di 76 anni che ieri mattina è stato investito da un’auto in corso Raffaello a Borghetto Santo Spirito.

Secondo quanto riferito, dopo l’urto con la macchina l’anziano avrebbe sbattuto violentemente la testa a terra. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Purtroppo le sue condizioni sono apparse subito disperate: oggi, verso le 12, il decesso in ospedale. Troppo grave ed esteso l’ematoma riportato nella caduta.

Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale di Borghetto, che ha effettuato i rilievi del caso.

Inizialmente, il conducente dell’auto, di origine albanese e di poco meno di 40 anni di età, era stato denunciato per lesioni colpose ed aveva subito il ritiro della patente ed il sequestro del veicolo, così come disposto dal magistrato di turno anche per consentire gli accertamenti del caso. Il guidatore è stato anche sanzionato per non aver dato la precedenza al pedone in attraversamento.

Alla luce degli ultimi, drammatici sviluppi, ora il guidatore del mezzo dovrà rispondere dell’accusa di omicidio stradale.