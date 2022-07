Blackout elettrici da Bergeggi a Savona: al buio ristoranti, bar e locali pubblici

Nuova serata di disagi ieri a Bergeggi, Vezzi Portio e Spotorno, oltre che nell’entroterra vadese e fino al quartiere di Zinola a Savona, per una serie di blackout elettrici che hanno messo al buio l’intero comprensorio, tra le 21.00 e le 23 circa.

Il problema sarebbe stato causato da sovraccarico delle linee elettriche: non è il primo episodio del genere, in quanto altre segnalazioni risalgono già a giovedì sera.

Ristoranti, bar, attività ed esercizi pubblici sono rimasti senza corrente elettrica, con gravi ripercussioni considerata la tempistica n cui si è verificato lo stop all’elettricità: sabato sera proprio all’orario di cena.

Non sono mancanti anche interventi dei vigili del fuoco per persone rimaste bloccate all’interno degli ascensori.

“Spotorno, Vezzi Portio e Bergeggi sono – come ieri – interessati da un lungo blackout – ha informato il Comune di Spotorno attraverso la pagina Facebook istituzionale – Sentita ‘Enel Distribuzione’, comunica che a causa dell’intenso caldo e dell’assorbimento notevole, ci sono problemi con le linee di alimentazione sotterranee”.

Numerose le lamentele espresse anche sui social per i blackout estivi, che puntualmente si ripetono anche in questa stagione. Quello di ieri, tuttavia, è stato un disagio prolungato rispetto alle altre volte e cresce la preoccupazione per altre criticità simili nei prossimi giorni.

In questo momento oltre 10 tecnici sono impegnati nelle riparazioni ma, a seconda delle zone, ci potrebbe volere ancora da 30 minuti ad un ora.

Le attività commerciali che sono state danneggiate dal blackout possono presentare richiesta di risarcimento ad Enel distribuzione facendo riferimento al disservizio di questa sera, ai mancati guadagni o agli eventuali danni di merce o altro, alla PEC e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it.

Per consentire la riparazione dei guasti alla linea elettrica a Enel Distribuzione nel più breve tempo possibile, stiamo procedendo alla chiusura al traffico in via d’urgenza di via Lombardia, nel tratto da viale Europa verso il lungofiume” annunciano dal Comune spotornese.

“Durante i lavori di urgenza non sarà interrotta l’erogazione di energia elettrica e che le lavorazioni dureranno circa 6 ore”.