Bilancio regionale, minoranze: “Gestione disastrosa, cittadini senza servizi e manca piano economico-sociale”

Liguria. L’esame dei documenti contabili della Regione nella seduta dell’Assemblea ligure è stata caratterizzata da non poche polemiche, con riferimento a spese sostenute nel 2021 e previsioni di investimenti con il documento di programmazione economica. Tra i temi sollevati la sanità, ma non solo.

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha rilevato che il Rendiconto 2021 dimostra che i risultati della gestione amministrativa del 2021 sono stati inferiori alle aspettative rilevando che il pareggio di bilancio sarebbe solo tecnico in quanto sono stati accumulati residui passivi.

Secondo il consigliere, inoltre, sono aumentati i finanziamenti al settore sanitario privato, ma non è aumentata l’assistenza e il Fondo strategico è utilizzato solo per risolvere singole emergenze. Il consigliere ha espresso critiche anche al disegno di legge 125 “Adempimenti a carico beneficiari di contributi regionali e disposizioni di carattere finanziario” e all’Assestamento. Rispetto all’Assestamento, in particolare, il consigliere ha rilevato che esistono ancora carenze nel settore sanitario e nell’assistenza territoriale e che il documento non dà risposte alle emergenze economiche e sociali.

Il presidente della giunta con delega al bilancio Giovanni Toti ha replicato alle critiche della minoranza, espresse anche nella seduta del mattino spiegando che la situazione descritta dalla minoranza non risponde alla realtà e ha specificato che le valutazioni sull’assestamento non possono riguardare l’analisi politica di un modello di governo. Nel merito Toti ha rilevato che la spesa corrente non è stata ridotta dalla Regione e questo è stato uno sforzo importante per mantenere un livello elevato dei servizi, nonostante la situazione complessiva e nonostante il Governo e il Parlamento non abbiano concesso deroghe all’equilibrio di finanza pubblica. Toti ha ricordato che Assestamento e Rendiconto sono in linea con la situazione del Paese, sia in termini di investimenti che di spese correnti e di contenimento dell’indebitamento.

Il presidente ha illustrato nel dettaglio le voci relative all’aumento del personale, in particolare nel settore sanitario, che dimostra un’attenzione alla necessità dell’assistenza. Il presidente, inoltre, ha ribadito che si tratta di un bilancio espansivo in una situazione economica che è caratterizzata, fra l’altro, da un forte tasso di inflazione e ha ricordato le opportunità offerte dal Pnrr e da altre fonti di finanziamento per cambiare radicalmente la Liguria. Il presidente ha ricordato gli investimenti già fatti nelle infrastrutture e nella promozione turistica, che ha portato importanti risultati a livello nazionale stimolando anche nuovi investimenti da parte degli imprenditori del settore. Rispetti ai rilievi della Corte dei conti Toti ha precisato che l’unica voce non parificata del Rendiconto riguarda la cartolarizzazione degli immobili della sanita su Arte Genova ma ha sottolineato che questo problema si trascina dal 2015 e riguarda anche altre amministrazioni.

Nel dibattito durante la votazione dei provvedimenti sono intervenuti Ferruccio Sansa e Roberto Centi (Lista Ferruccio Sansa presidente), Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno), Gianni Pastorino (Linea Condivisa) e l’assessore all’Edilizia Marco Scajola.

“Il tema del burnout di medici, infermieri e Oss, dopo due anni di pandemia, è un emergenza non più rinviabile, ma alla Giunta non sembra interessare lo stato di salute del personale sanitario. La maggioranza ha infatti respinto l’emendamento che chiedeva di sostenere la realizzazione di uno studio sulle situazioni di disagio psicologico intervenute nell’ultimo anno fra il personale sanitario ligure e, allo stesso tempo, ampliare la conoscenza dei sanitari rispetto a questa sindrome a cui possono essere soggetti e rafforzare all’interno dei luoghi di lavoro la presenza di figure specializzate per l’assistenza e il supporto di medici e infermieri” ha detto il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi dopo che la Giunta ha respinto il suo ordine del Giorno sul burnout del personale sanitario in Liguria, Durante la discussione dell’assestamento di bilancio.

“Serve invece – conclude il capogruppo – un quadro sulle dinamiche stress correlate del personale, perché misurare lo stato si salute è fondamentale per migliorare la vita degli operatori sanitari”.

E’ stato votato un ordine del giorno che impegna la Giunta a utilizzare un milione di euro di Fondi Europei FSE, come fatto già da altre Regioni italiane, per aprire un bando regionale a favore delle Agenzie formative al fine di realizzare corsi di formazione per Operatori Socio Sanitari (OSS): “La misura è importante perché permette di abbattere costi e barriere d’ingresso, attualmente presenti, che impediscono l’accesso alla professione a coloro che per motivi economici non riescono ad iscriversi al corso obbligatorio a pagamento, attualmente previsto dalle normative” ha evidenziato il proponente, il consigliere Roberto Arboscello.

“Gli OSS sono figure fondamentali e particolarmente richieste per il funzionamento della Sanità pubblica e svolgono un ruolo importante di presidio e assistenza sanitaria, come anche la recente Pandemia ha mostrato in maniera evidente”.

Altro punto: “L’inserimento dell’agenda di gravidanza nelle attività di comunicazione di Alisa è un passo in avanti per i genitori che aspettano un bambino. L’introduzione di questo strumento agevola il percorso fino alla nascita, erogando tutte le impegnative delle visite da fare nell’arco della gravidanza”.

“Inoltre verranno date informazioni puntuali sulla programmazione di esami, screening e visite, evitando ritardi e disservizi e accompagnando le famiglie nella gestione della gravidanza. Con l’Agenda di gravidanza, già attiva in altre Regioni, si crea un fascicolo dove inserire tutte le informazioni dei genitori e del futuro nascituro, per avere tutto sotto anche per le fasi seguenti alla nascita” ha sottolineato il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano sull’ordine del giorno da lui presentato e approvato durante la sessione di Bilancio.