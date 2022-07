Bici travolta da un’auto a Savona, il conducente negativo ai test: proseguono le indagini dei carabinieri

Savona. E’ risultato negativo a tutti i test il conducente dell’auto che, intorno alle 23.30 di ieri sera, ha urtato una bici in corso Mazzini a Savona.

Nell’impatto il conducente del mezzo a due ruote, l’86enne Cesare Servetti, è morto sul colpo. Per questo motivo il guidatore dell’auto, un uomo di circa 50 anni, dovrà rispondere dell’accusa di omicidio stradale colposo. Un atto dovuto in casi come questo.

Spetterà ora ai carabinieri ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Nel farlo, i militari si avvarranno certamente anche del supporto delle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i militi della Croce bianca di Spotorno, il personale del 118 e gli agenti della Polstrada per verificare la dinamica del tragico incidente tra una Toyota Aigo, che viaggiava in direzione del porto, e la bici.

I soccorritori, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ciclista: si tratta di Cesare Servetti, 86 anni (classe 1936) di Savona.