Bergeggi, scontro tra due auto sull’Aurelia: 4 feriti, traffico in tilt

Bergeggi. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Bergeggi, lungo la via Aurelia.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17 e 45, si è verificato uno scontro tra due auto, per cause ancora in via di accertamento. All’interno delle due vetture quattro persone in tutto, rimaste ferite in maniera non grave.

Sul posto sono intervenuti personale sanitario e 118: dopo le prime cure sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Il sinistro e l’impatto tra i due veicoli ha creato disagi sulla via Aurelia, anche per consentire l’azione dei soccorsi.