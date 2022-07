Beach volley: 3 liguri presenti al Pro Tour di Giardini Naxos e 3 medaglie ottenute

Spotorno, Nei giorni scorsi in Sicilia, precisamente ai Giardini Naxos, si è svolta una tappa del Beach Pro Tour 2022, circuito internazionale, che coinvolge squadre da ogni parte del mondo.

A rappresentare i colori azzurri, da protagonisti, erano presenti (chi nelle vesti di coach, chi da giocatore) anche tre liguri puro sangue: Matteo Varnier, Emanuele Sbravati e Davide Benzi, i quali hanno vinto 3 splendide medaglie.

Matteo Varnier (Arma di Taggia), coach medagliato olimpico a Rio 2016 con Lupo -Nicolai, partecipava alla tappa come Head Coach della neo coppia della nazionale maschile Windish-Dal Corso, che hanno portato a casa la medaglia di bronzo nella finalina contro i lituani Stankevicius-Knasas.

Emanuele Sbravati, spotornese doc, era presente al torneo con il ruolo di Assistent Coach di Ettore Marcovecchio con coppia della nazionale Calì- Tega, le quali hanno vinto, anche loro, la medaglia di bronzo perdendo una sola partita in tutto il torneo contro le Belghe Cools-Van der Vonder.

Davide Benzi (Genova), infine, reduce dai Mondiali di Roma di metà giugno, come giocatore in coppia con il romano Carlo Bonifazi, è arrivato in finale dove si è dovuto arrendere al tie-break davanti ai forti neozelandesi Fuller-O’Dea, ottenendo comunque una splendida medaglia d’argento.

Da domani prenderà il via un’altra tappa del Beach Pro Tour in quel di Lecce dove saranno nuovamente presenti Varnier e Sbravati con le rispettive squadre.