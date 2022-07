Baseball, Cairese: testa a testa col Sanremo in vetta al campionato di Serie C

Cairo Montenotte. La Cairese, sul campo di Pian di Poma, interrompe la striscia positiva che durava da dodici partite e si fa raggiungere in testa alla classifica dallo stesso Sanremo.

Gara equilibrata sino al settimo inning e due out, poi, come spesso accade, basta una piccola imprecisione a cambiare l’inerzia della partita. L’out mancato è energia per i matuziani che infilano due valide che valgono quattro punti e tagliano le gambe agli ospiti.

“Possiamo parlare del caldo, delle linee battute in bocca alla difesa, dell’area dello strike, ma la sostanza è che il Sanremo ci ha creduto con più convinzione e a nulla è valsa la prestazione maiuscola di Ceppi con mille di media con due valide (un doppio e un triplo) e i due doppi di Ferruccio – affermano dallo staff valbormidese -. Lo scorer registra dieci valide per squadra ma abbiamo lasciato tredici uomini in base e abbiamo commesso quattro errori. Si riparte comunque dalla testa della classifica, ma non si può più sbagliare. Domenica si torna in casa, a farci visita sarà la formazione dei Grizzlies Cubs di Torino”.

I risultati della giornata del campionato di Serie C:

Sanremo Baseball Club – Baseball Cairese 11-5

Torino Cubs Grizzlies – Esperados 25-4

Brothers – Avigliana Bees 5-11

Red Clay Castellamonte – Jfk Baseball Mondovì 7-6

Sul sintetico di Vallebona si è giocata la penultima partita del girone del campionato Under 15. La Cairese schierava Chiarlone e Bogazzi in batteria, De Bon in prima base, Mascarino e Baccino cerniera centrale, in terza base Bogliolo, in campo esterno si sono alternati Pacenza, Bertolini, Petianus, Ziglioli e Sechi. Una partita senza storia che i lanciatori Chiarlone e Mascarino hanno gestito agevolmente: dodici le eliminazioni al piatto, mentre sul fronte offensivo ha brillato Mascarino con tre valide da due basi e un singolo.

Archiviata l’ultima trasferta con il punteggio di 24 a 5 contro i Rookies di Genova si pensa a chiudere in bellezza contro il Finale a Cairo sabato 9 luglio.

La classifica della Serie C

Ceppi, 1000 di media in battuta

Ferruccio nel box

La formazione Under 15 a fine partita