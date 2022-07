Barca affonda a Varigotti: dieci occupanti tratti in salvo da Guardia Costiera e altre imbarcazioni

Finale Ligure. Una barca da diporto di dieci metri è affondata questo pomeriggio nella Baia dei Saraceni, a Varigotti, non lontano dalla costa.

Ancora non si conoscono le cause dell’incidente, si esclude che ci sia stata una collisione, potrebbe dunque essere stata colpa di un guasto oppure di un’incuria del proprietario della barca nella manutenzione. A chiarirlo ci penserà la Capitaneria di Porto che è intervenuta sul luogo e ha tratto in salvo con una motovedetta il comandante dell’imbarcazione, per poi portarlo al comando di Savona.

Oltre a lui, a bordo, erano presenti altre nove persone, tra cui alcuni bambini: secondo le prime informazioni raccolte, pare fossero quattro. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Tutti gli occupanti, eccetto il proprietario che ha atteso l’arrivo della Guardia Costiera, sono stati recuperati da imbarcazioni vicine.

Ora la Capitaneria di Porto si occuperà di indagare sull’accaduto e di monitorare l’imbarcazione assicurandosi che non provochi inquinamento. Già domani dovrebbero svolgersi le operazioni di recupero della barca dal mare.