Balneazione, monitoraggio Arpal più veloce: dall’11 luglio controanalisi in sole 24 ore

Liguria. Analisi delle acque di balneazione nei rilevamenti di Arpal lungo le coste della riviera ligure. L’agenzia è impegnata ogni anno nelle rilevazioni sullo stato del nostro mare, spesso i campioni prelevati rilevano, secondo criteri e parametri scientifici, alcune criticità batteriologiche, con relative disposizioni da parte dei Comuni di divieto di balneazione, ordinanze che, però, spesso vengono rimosse all’arrivo delle controanalisi.

La tempistica attuale di questa procedura di valutazione è di 48 ore, ora, grazie ai nuovi investimenti di Regione Liguria, la strumentazione di Arpal consentirà una risposta in un massimo di 24 ore, accorciando della metà i risultati di laboratorio. Un importante aiuto e sostegno alle località turistiche, in quanto provvedimenti di stop alla balneazione, anche per piccoli tratti, non sono certo accolti positivamente dal turismo balneare.

“Una importante novità – afferma il direttore di Arpal Emanuele Pepe -. Grazie al supporto dell’ente regionale sulle nostre attività, come il monitoraggio della balneazione da aprile a ottobre, abbiamo una strumentazione e un nuovo metodo messo a punto dai nostri biologi che consentirà una risposta molto più breve rispetto alla situazione ambientale del tratto di mare in questione”.

Dal prossimo 11 luglio sarà operativa la nuova tipologia di analisi e controanalisi: “Sicuramente una innovazione significativa per la nostra regione e per gli stessi sindaci delle località costiere, una bella carta da giocare nel segno della tutela ambientale e dello stesso turismo” conclude il direttore di Arpal.

In settimana Regione Liguria e Arpal daranno ampia comunicazione di servizio alle stesse amministrazioni comunali liguri sulla novità in vigore.