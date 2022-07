Balneari, la Bolkestein divide la Lega e i “totiani”: è polemica dopo il voto in Senato

Liguria. Sono le concessioni balneari l’ultimo terreno di scontro tra la Lega e l’area politica del presidente Giovanni Toti, già ai ferri corti la settimana scorsa sulla delega alla sanità e pure in Consiglio regionale in occasione del duello a distanza tra Lilli Lauro e Gianmarco Medusei (smentito dalla diretta interessata).

Ieri la componente che fa riferimento al movimento Italia al Centro del governatore Toti ha votato contro l’emendamento – che aveva il parere negativo del governo – per escludere la categoria dalla direttiva Bolkestein. Il primo attacco era arrivato dal senatore ligure Paolo Ripamonti, relatore del Ddl Concorrenza: “Si è persa l’occasione di chiedere come Parlamento con forza all’Ue di rivedere la direttiva e quindi escludere da essa i balneari. Un’azione contro gli interessi dei balneari e della principale attività turistica in Liguria che i parlamentari ‘totiani’ dovrebbero spiegare ai rappresentanti del comparto. Nessuna contraddizione col ddl Concorrenza che invece ha messo in sicurezza il settore a fronte della sentenza del Consiglio di Stato inserendo indennizzi e premialità nella legge per i concessionari uscenti e fortemente voluti dalla Lega”.

Pronta la risposta della Lista Toti: “La Lega, quella che ha fatto tante promesse, con i suoi ministri e con lo stesso senatore Ripamonti relatore di maggioranza per il decreto Concorrenza, è la stessa che ha ottenuto l’ottimo risultato di arrivare alle gare per le concessioni demaniali. E oggi accusano Giovanni Toti? – si legge in una nota -. È stupefacente che il senatore Ripamonti, che da anni promette soluzioni che immancabilmente non si realizzano e vengono schiantate alla prova dei fatti, oggi torni a promettere cose infattibili. Francamente riteniamo che la serietà oggi debba prevalere, specie da parte di un partito che siede al governo con due ministri chiave per questa vertenza, quali sono quelli al turismo e allo sviluppo economico. Il senatore Ripamonti prova a salvarsi la coscienza votando contro i suoi stessi ministri, che hanno dato con tutto il governo parere negativo alla proposta votata dalla Lega. Ma sembra la storia della famosa moltiplicazione degli zecchini d’oro del gatto e la volpe. Gli arenili italiani non sono però il campo dei miracoli di Pinocchio e credo che i balneari sappiamo ormai qualificare le promesse che non salvano le spiagge, ma al massimo servono a tentare di salvare qualche senatore dai molti errori fatti”.

Dello stesso tenore la risposta dell’assessore regionale Marco Scajola: “Da anni i balneari italiani sono strumentalizzati dalla politica nazionale con promesse di leggi e leggine in grado di contrastare la direttiva Bolkestein. Alle parole non sono mai seguiti i fatti e gli unici veri provvedimenti seri e concreti per tutelare il comparto balneare sono esclusivamente arrivati dalle regioni che, in molte occasioni hanno avuto addirittura l’ostilità del governo che ripetutamente impugnava i testi delle leggi regionali per farli decadere. Quindi sono inaccettabili le strumentalizzazioni politiche e le ultime dichiarazioni del senatore Ripamonti il quale cerca di mistificare la realtà accusando una parte politica di non aver svolto il proprio dovere per i balneari”.

“Mi chiedo dove erano questi parlamentari – continua Scajola – quando ministri del loro stesso colore politico, nonostante l’impegno assunto, non si adoperavano per sostenere le leggi adottate da Regione Liguria che avrebbero finalmente riconosciuto lo status di imprenditore balneare e fornito così concrete certezze alle aziende del nostro territorio, dov’erano quando le regioni con in testa la Liguria chiedevano al governo di essere ascoltati sul tema ed invece venivano continuamente escluse, facile parlare adesso solo per cercare un po’ di visibilità a pochi mesi dalle elezioni. Ma non si possono sentire bugie e strumentalizzazioni di nessuno, solo forse per cercare di giustificare proprie inadempienze nei confronti dei balneari”.

Sul caso è intervenuta anche la deputata ligure Sara Foscolo: “Apprendo con stupore e un po’ di rammarico che i parlamentari appartenenti al movimento del presidente Toti, a differenza del resto del centrodestra unito e compatto, in Senato hanno votato contro un emendamento che chiedeva all’Ue di rivedere la direttiva Bolkestein e di escludere il comparto balneare dai suoi effetti. Una decisione inspiegabile, che va contro gli interessi di un settore, un’occasione mancata per pochi voti per dare un segnale forte. La Lega da sempre difende il settore, in prima linea e a tutti i livelli, con buonsenso e concretezza, anche di fronte a eventi come la sentenza del Consiglio di Stato che rischiava di evocare scenari catastrofici e decisamente peggiori di quelli attuali. Ieri un’opportunità per fare la differenza: perché i senatori di Toti hanno votato contro, diversamente da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia? Facile parlare di necessità di centrodestra unito, ma se il cosiddetto ‘centro’ dopo tante parole, alla prova dei fatti vota assieme alla sinistra, contro una categoria, c’è qualcosa che non va”.