Balestrino, soccorso sulla provinciale per la puntura di un insetto

Balestrino. Ancora un caso di emergenza sanitario dovuta alla puntura di un insetto. Il 118 e personale sanitario hanno soccorso un uomo che a Balestrino, dopo essere stato punto, si è improvvisamente sentito male, con un grosso rigonfiamento vicino all’occhio.

E’ successo intorno alle 14.00 di oggi, quando è scattato l’allarme dei familiari, che si sono messi alla guida per trasportarlo in ospedale: l’episodio si sarebbe verificato all’esterno della sua abitazione.

L’ambulanza lo ha poi raggiunto lungo la Sp 34: dopo le prime cure da parte sanitari è stato condotto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per gli accertamenti medici del caso.

Secondo quanto riferito, le sue condizioni non sarebbero comunque gravi, in quanto non si sarebbero verificati sintomi legati ad uno shock anafilattico.