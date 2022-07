Baia Alassio, due ufficialità e quattro obiettivi futuri

Alassio. La giornata di ieri è stata molto importante per le vespe: l‘accordo di sponsorizzazione con “Vendo Casa Immobiliare” è stato trovato e a breve ci saranno novità, soprattutto in ottica giovanile.

Nel frattempo di venirne a conoscenza, si può annunciare due ufficialità comunicate dal sodalizio.

La prima è quella di Stefano Primoceri, che torna ad Alassio in Promozione e porterà esperienza in un campionato veramente tosto come quello di quest’anno.

La seconda riguarda un giovane alassino classe 2003, Paolo Negroni, in prestito dal Ceriale.

“Vicini ma non abbracciati”, invece, ci sono Samuel Baglio, Filippo Bertozzi e Gabriele Mandraccia.

C’è fiducia da parte dei gialloneri per poter concludere positivamente tutte e tre le trattative, mentre in aggiunta pare che la squadra mercato stia lavorando su un nome importante.

L’esperienza sarà fondamentale, la Baia Alassio lo ha compreso a pieno.