Alassio. La Baia si sta muovendo sul calciomercato in vista della prossima stagione sportiva.

Dopo le conferme di ieri, alla quale si è aggiunto anche Angelo Rossi, sono stati comunicati altri nuovi innesti: Matteo Combi dall’Oneglia e Salvatore Bella.

A giorni ci saranno ulteriori novità, segnale positivo per una società che dovrà riconfermarsi in un campionato difficile come la Promozione, quest’anno ancora più ardua.