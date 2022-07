Autostrade, mattinata di traffico intenso e code in A10

Liguria. È una mattinata di traffico intenso e code sulle tratte autostradali liguri. Viabilità a rilento in A10, A12 e A7.

In particolare si registra traffico in A12, Genova-Rosignano Marittimo, a Genova Est, all’altezza dell’allacciamento A12/A7, in direzione Genova. Traffico anche in A7, Milano-Serravalle-Genova, a Genova Bolzaneto, all’altezza A7/A12, in direzione Genova.

E ancora: coda di 2 chilometri in A10, Genova-Savona-Ventimiglia, a Genova Pra’-Pegli, in direzione Genova per veicolo in avaria.

Sull’Autofiori meno disagi, anche per le misure in vigore da oggi per agevolare la viabilità da e per le mete turistiche. A quelle già in essere che prevedono la rimozione di tutti gli scambi di carreggiata dalle 14.00 di ogni venerdì sino alle 12.00 del lunedì successivo e “zero cantieri nel mese di agosto” si aggiunge la rimozione di tutti gli scambi di carreggiata sulla tratta Savona – Albenga anche durante i giorni feriali e nelle ore diurne.

Ieri, tuttavia, non sono mancate criticità per il rientro dal week-end, con code fino a 8 km tra Spotorno e Savona.

Coda, invece, anche in A12, Genova-Rosignano Marittimo, tra Chiavari e Lavagna, in direzione Rosignano a causa di un incidente.