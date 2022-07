Asfaltatura in piazza Lombardia a Ceriale, Fratelli d’Italia: “Denaro pubblico speso per intervento non necessario”

Ceriale. “Nei giorni scorsi, l’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Ceriale, ha realizzato in Piazza Lombardia opere di asfaltatura di una parte della piazza stessa. Premesso che l’area non aveva bisogno di essere asfaltata in quanto il manto stradale non risultava né avallato, né dissestato e né vi era la presenza di buche”. A dirlo è il Circolo di Fratelli d’Italia che evidenzia “l’impiego di denaro pubblico per un’opera che, al momento, non richiedeva nessuna necessità e che poteva essere speso per interventi urgenti”.

“Inoltre, tali lavori (sempre ammesso che fossero necessari) – proseguono -, hanno creato notevole disagio sia per il reperimento di aree di parcheggio in piena stagione estiva, sia alle attività commerciali ubicate in Piazza Lombardia che, in quei giorni, hanno giustamente protestato per la mancanza di clientela e per l’aria maleodorante e irrespirabile causata dai vapori dell’asfalto e amplificata dal caldo intenso”.

“Chiediamo al signor sindaco di evitare in futuro tali inconvenienti al fine di non causare più difficoltà ai cittadini e ai turisti nonché un danno di immagine alla nostra cittadina”, hanno concluso.